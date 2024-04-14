Гран-при фестиваля «НаМОДнение» завоевал творческий коллектив Мурманского арктического университета с коллекцией «Тихо в тундре на рассвете»

В Мурманском областном художественном музее состоялся гала-концерт участников открытого фестиваля молодых художников и модельеров «НаМОДнение». Талантливых создателей коллекций, их команды, а также жюри и зрителей события приветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Более 20 лет фестиваль объединяет молодых дизайнеров и дарит нам, зрителям, возможность полюбоваться их талантом. Это не просто красивое событие, но и площадка для общения, обмена опытом, самореализации и, конечно, старт для построения карьеры в сфере моды», - обратилась к присутствующим в зале вице-губернатор.

Елена Дягилева отметила, что особенно приятно вновь видеть в составе жюри Александру Гапанович, победительницу «НаМОДнения» 2004 года, чьё имя известно далеко за пределами родной Мурманской области. Вице-губернатор подчеркнула, что сегодня в Мурманской области уделяется большое внимание развитию креативных индустрий.

«При поддержке губернатора Андрея Чибиса мы внедряем грантовые программы, развиваем существующие площадки и создаем новые возможности для творческих северян. Так, в этом году впервые прошла масштабная выставка-ярмарка «Придумано в Арктике», на которой сотни талантливых мастеров показали свои произведения. На подиуме представили свои коллекции и участники «НаМОДнения», - поделилась Елена Дягилева.

Показы участников главного модного события Мурманской области также прошли на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, международном фестивале «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге и «Студенческой весне» в Пермском крае.

В этом году гала-концерт вновь объединил яркие коллекции северян и гостей региона из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. По результатам оценок жюри, в состав которого вместе с дизайнером Александрой Гапанович вошли директор областного художественного музея Ольга Евтюкова, руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» Вера Тугова, художник по текстилю, дизайнер Татьяна Калаева и стилист Евгения Владимирова, гран-при фестиваля «НаМОДнение» в этом году завоевал творческий коллектив Мурманского арктического университета. Команду под руководством Екатерины Базановой поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева. Авторам коллекции «Тихо в тундре на рассвете» предстоит представлять Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве. Напомним, что впервые такая возможность появилась у победителей фестиваля в прошлом году. Яна Ковалева, автор коллекции «Гугуша», взявшей Гран-при «НаМОДнение» в 2023 году, по итогам «Русского силуэта» получила право прохождения стажировки в московском Модном доме «FIRDAWS». Вместе с победой обладательница Гран-при этого года, Екатерина, получает также возможность пройти стажировку у бренда «Naumi» в Москве.

Ещё одна стажировка, в команде бренда «VERETENO», досталась Веронике Поповой, представляющей Мурманский технологический колледж сервиса. Она завоевала I место в номинации «Концептуальная мода» в конкурсе «Art-couture» с коллекцией «Туманность».

В конкурсе «Откровение» I место в номинации «Городская одежда» завоевала коллекция «Джинспати» снежногорского Дома детского творчества «Дриада». Команда также получила диплом I степени в номинации «Эскиз».

Победу в номинации «Модная Арктика» завоевала коллекция «Сага» студии стиля «Модный взгляд» Центра образования и творчества «Петровский Дворец», Петрозаводск. Лучшей в номинации «Детская мода» стала коллекция «Выше ноги от земли» ковдорского Центра детского и юношеского творчества.

В этом году жюри оценивало коллекции и в новой номинации «На Севере – шить», участие в которой могут принимать дизайнеры и художники старше 35 лет. Здесь лучшей была признана коллекция «Светлая история» Алины Шевцовой из Санкт-Петербурга.

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Мурманской области, Мурманский областной художественный музей и благотворительный фонд «Русский Силуэт».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в фестивале «НаМОДнение» принимали участие более 300 команд из художников, дизайнеров, моделей, визажистов и парикмахеров из Мурманска, Колы, Ковдора, Снежногорска и посёлка Мурмаши, а также из Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

Фото: https://gov-murman.ru