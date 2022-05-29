Гран-при кинофестиваля «Северный характер: green screen» получил фильм про нерпу Юму

Российский документальный фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» получил Гран-при V Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen». Приз вручили исполнительному продюсеру ленты - Юлии Перкуль. Вчера в центре Мурманска состоялась торжественная церемония награждения победителей пятого МКФ.

Гран-при международного фестиваля экологического и социального кино «Северный характер: green screen» получил фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (ООО «Красный квадрат») российского режиссёра Анастасии Поповой. В сюжете фильма — история жизни маленькой нерпы по имени Юма. Вместе с ней зритель проходит путь от рождения до первого путешествия к загадочным Ушканьим островам. Зрители видят Байкал и его жителей глазами главной героини, узнают историю могущественного озера и знакомятся со всеми его обитателями.

Приз за лучший короткометражный игровой фильм жюри киноконкурса присудило ленте из Израиля «Мертвое море» режиссёра Нахд Башира. Фильм – реальная история о палестинце-аутисте, который отправился со своей парализованной сестрой к Мёртвому морю для лечения морской водой. На пляже он оказывается в неприятной ситуации, которая заканчивается трагедией.

Лучшим документальным фильмом признана картина российских режиссёров Маши Линд (Кособоковой) и Дарьи Хреновой «Царь горы» (Студия Волшебная гора). Это картина о музыкантах из группы «Экология мысли», которые намерены разобраться, какими способами люди могли бы избавиться от пластика?

Специальный диплом за лучшую режиссёрскую работу получил российско-армянский фильм режиссёра Артака Серовани-Оганяна «Слово первое» (МАСК-СТУДИЯ). Фильм о матери и сыне, которые живут в уединении и готовят уголь на продажу. Атмосфера, в которой они живут, настолько гармонична, что они понимают друг друга без слов.

Ещё один специальный диплом - за раскрытие образа героя получил российский режиссёр Владимир Фекленко за фильм «Последняя иллюзия». Фильм снят по рассказу Надежды Тэффи «Проворство рук». Некогда известный фокусник утратил свою популярность и влачит жалкое существование бродячего циркача. Собрав оставшиеся силы, он готовится к исполнению своей последней иллюзии.

Специальным дипломом за авторский посыл к доброте и жизнелюбию награждена российский режиссёр Екатерина Головня за фильм «Вот такие наши мечты» (ООО «Студия Золотая Лента»). Фильм - о детях и подростках с ментальными нарушениями, разных по возрасту и степени заболевания, но одинаково любящих общение и музыку.

Лучшим по выбору зрителей стал фильм режиссёра Владимира Марина «Краткое пособие по воспитанию тюленей» (ООО «Продюсерский центр «Молодёжные инициативы»). Создатели центра спасения тюленей, Вячеслав и Елена – и подумать не могли, что однажды в их семье, помимо маленькой дочки, вдруг объявится «ребёнок с ластами».

Форум экологического и социального кино проходил с 23 по 29 мая. Кинопоказы можно было увидеть сразу в нескольких городах - в Мурманске, Североморске, Печенге, Заполярном и Никеле. Девиз фестиваля «Северный характер: green screen» - «Природа - источник вдохновения».

В конкурсе приняли участие 28 работ от российских и иностранных кинематографистов. Среди иностранных участников - представители Норвегии, Швеции, Канады, Китая, Франции, Аргентины и Израиля, которые прислали на суд жюри 8 фильмов.

Ещё 7 российских фильмов были показаны на фестивале вне конкурса.

Фестиваль проходил в рамках регионального Форума «КультАрктика». Во время кинофестиваля в течение трёх дней в центре Мурманска был открыт уличный арктический кинотеатр. Здесь же работала арктическая кинокухня, где северяне выбирали фирменное блюдо, которое будет представлять наш регион в кино.

Фото: АНО «Продюсерский Центр «Северный характер».