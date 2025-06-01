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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.25 08:30

Гран-при юбилейного 25-го фестиваля молодых дизайнеров «НаМОДнение» завоевала коллекция «Каури» студенток МАУ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году в проекте участвовали 38 коллекций из 8 регионов России, которые прошли конкурсный отбор из 45 заявок.

В гала-показе приняли участие сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева, министр культуры региона Ольга Обухова и руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

«За четверть века «НаМОДнение» стало настоящим брендом креативных индустрий Кольского Заполярья. В этом году география проекта продолжает расширятся. К нам приехали участники из Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и даже Переславля-Залесского. Особенно приятно видеть как новых авторов, так и тех, кто возвращается к нам снова и снова. Это доказывает, что фестиваль действительно стал не только брендовым событием для нашего региона, но и точкой притяжения для талантливой молодежи», — отметила в приветственном слове Ольга Обухова.

С приветственным словом к участникам обратилась сенатор Елена Дягилева.

«Креативные индустрии — возможность для самореализации северян и уникальный канал продвижения региона. Через свои коллекции участники фестиваля ежегодно делятся своим прочтением красоты русского Севера, его самобытностью и силой. А сам конкурс «НаМОДнение», проходящий в Мурманске уже 25 лет, вырос из локального мероприятия в масштабную платформу для начинающих дизайнеров», — подчеркнула сенатор РФ от Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в этом году начинающие модельеры и дизайнеры представили коллекции, которые были вдохновлены этническими и сказочными мотивами, традиционными куклами и даже райскими птицами. Большое внимание уделено именно северной тематике: это и сон в полярную ночь, и отсылки к традиционным костюмам коренных северных народов, и, конечно, же к морским и портовым специальностям, которые считаются знаковыми для нашего региона.

«Наша северная природа, северная красота Арктики очень специфична и имеет свои особенности. И передать это в моде — в рисунке ткани, в элементах декора, в аксессуарах — это, конечно, очень сложно. И то, что наши дизайнеры, как Александра Гапонович, сейчас лидируют на всероссийском уровне, для нас большая честь. И мы и дальше будем поддерживать развитие креативных индустрий, развитие всех модных технологий», — подчеркнула Евгения Чибис.

Гран-при фестиваля завоевала коллекция «Каури» студенток Мурманского арктического университета Анастасии Копытько, Алины Камневой и Жанны Розбицкой под руководством Екатерины Базановой. Теперь победители представят Мурманскую область на Международном конкурсе «Русский силуэт» в Москве и получат возможность стажировки у ведущих российских дизайнеров.

В специальной номинации «Ренессанс-апсайклинг» победила коллекция «Портовая эстетика» студентов Мурманского арктического университета. Лучшей городской одеждой признана работа «Символы» дизайнеров из Петрозаводска, а в детской моде лидером стала коллекция «В чистом поле» Юлии Рашевой из Новодвинска.

 

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283316%2Fwall-139605315_30152

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