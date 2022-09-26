Граница льда в летний сезон за последние 35 лет в районе Карского моря сдвинулась на 850 км на север - академик Михаил Флинт

Южная граница арктической «ледовой шапки» в районе Карского моря в летний сезон за последние 35 лет сдвинулась на 850 километров на север, что способствует повышению температуры воды в верхних слоях моря и усиливает их энергообмен с атмосферой. Об этом 24 сентября сообщил руководитель научного направления «Экология океанов» Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, академик Михаил Флинт.

«Южная граница льда в летний сезон существенно сдвигается на север. В том же Карском море она теперь лежит примерно на 850 км севернее, чем в 1980-х годах. Это больше, чем расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Летом открывается огромное новое морское пространство», - приводит ТАСС слова Михаила Флинта.

Учёный отметил, что эти изменения способствуют усилению прогрева верхних слоев моря и более интенсивному взаимодействию океана и атмосферы, в том числе энергообмену между атмосферой и водой.

«Если рассматривать климатические аспекты, то огромные пространства льда стали однолетними. Это определяет совершенно иные процессы взаимодействия между атмосферой, льдом и океаном, иные процессы в ледовой толще. Воздействие этого феномена на биологическую продукцию в открывшихся ото льда морских акваториях оценить сложнее, для этого нужны результаты постоянных наблюдений за продолжительное время», - пояснил исследователь.