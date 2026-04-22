Границы 10 зон затопления и подтопления Мурманской области внесены в ЕГРН

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о всех зонах затопления и подтопления, установленных в отношении водных объектов на территории Мурманской области, об этом сообщается в канале регионального управления Росреестра в «MAX».

Подтопление территории происходит за счёт поднятия грунтовых вод, а затопление – из-за разлива рек, озер, выпадения осадков.

«В настоящее время в реестр недвижимости внесены границы 10 зон затопления и подтопления территорий, прилегающих к рекам Кола, Роста, Варзуга, а также Княжегубскому и Плесозерскому водохранилищам в Кандалакшском районе. По данным ЕГРН больше всего таких зон установлено в Кольском округе (населенные пункты Кильдинстрой, Магнетиты, Выходной, Шонгуй, Зверосовхоз и Лопарская)», – сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, комплексная работа проводилась Двино-Печорским БВУ, Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области во взаимодействии с региональными Росреестром и Роскадастром.

«Необходимость определения зон и внесения сведений о них в ЕГРН обусловлена такими целями, как устранение угрозы жизни и здоровью людей, предотвращение материального вреда гражданам. Для этого в границах зон подтопления и затопления устанавливается особый правовой режим, где запрещается размещать свалки, кладбища, вести капитальное строительство объектов, которые не обеспечены сооружениями или методами инженерной защиты от негативного воздействия вод», – сказала Анна Бойко.

Северяне могут ознакомиться с информацией о зонах затопления и подтопления на публичной кадастровой карте геопортала «Национальная система пространственных данных» в слое «Зоны с особыми условиями использования территории» - «Иные ЗОУИТ». Также сведения о таких зонах отражаются в выписке из ЕГРН, которую можно заказать через портал «Госуслуги» или в любом офисе МФЦ.

