Границы всех лесничеств Мурманской области внесены в ЕГРН

Региональный Росреестр участвует в реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных», одной из целей которой являются полные и достоверные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о границах лесничеств.

Границы лесничеств устанавливались Рослесинфоргом (подведомственная организация Рослесхоза) с 2015 по 2022 годы в рамках государственного задания.

«По данным государственного лесного реестра на землях лесного фонда Мурманской области всего расположено 10 лесничеств, которые занимают площадь 9,455 миллиона гектаров. Самыми первыми в 2019 году в ЕГРН были внесены границы трёх лесничеств Мурманской области – Кировское, Мурманское и Терское. В июне 2023 года завершены работы по внесению в ЕГРН сведений о границах оставшихся семь лесничеств - Кольское, Ловозерское, Печенгское, Кандалакшское, Зашейковское, Мончегорское и Ковдозерское», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

«Мероприятия по установлению границ лесничеств необходимы для приведения в соответствие сведений, содержащихся в государственном лесном реестре и едином реестре недвижимости. Информация о границах лесничеств используется при проведении территориального планирования, оказания государственных услуг и выполнения государственных функций», - отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Андрей Фомин.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, внесение сведений о границах лесничеств в ЕГРН важно для сохранения целостности и грамотного использования природного богатства страны. Это позволит не только юридически защитить границы лесничеств, но и выявить нарушения имущественных прав и законных интересов Российской Федерации.

Ознакомиться с информацией о границах лесничеств, их местоположении можно на Публичной кадастровой карте.