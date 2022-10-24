Грант губернатора поможет издать произведения заполярных авторов

В рамках грантов губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом году заполярные авторы получили поддержку на издание шести литературных произведений.

Напомним, что правительство Мурманской области уже много лет ежегодно выделяет средства на издание литературных альманахов и произведений региональных авторов. С прошлого года существенно изменился формат конкурсного отбора рукописей, претендующих на такой вид поддержки, а главное – акцентированы задачи финансирования проектов. Победителями конкурса становятся произведения, которые своим содержанием, высокими художественными характеристиками и уровнем русского литературного языка могут стать помощниками в формировании важных нравственных ценностей: любви к родине, уважения к народам и людям, бережное отношение и восхищение родным языком.

В прошлом году при финансовой поддержке областного бюджета вышли в свет восемь книг заполярных писателей и поэтов.

В 2022 году объём грантовой поддержки составил 1,2 млн рублей. Заявки на конкурс принимались до конца сентября, далее их рассматривал экспертный совет конкурса, а также оценивали известные заполярные историки, представители региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей. Всего поступило 18 заявок, 17 из которых были допущены к конкурсу. Вторым этапом стала публичная презентация рукописей, актуальных в сегодняшней повестке.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по итогам работы совета и публичных презентаций до конца года будет издано четыре книги писателей из Кольского Заполярья: сборник морских рассказов и повестей «Волна многошумного моря» Бориса Блинова с иллюстрациями художницы Анастасии Березы, сборник рассказов-эссе «Пространство жизни» Владимира Блинова, повесть-трилогия «На севере страны взрослели пацаны» Вячеслава Сидорина и сборник стихов «Неразобранный рюкзак» Олега Сюсюры, иллюстрированный картинами Якова Комшилова. Также грант позволит выпустить в свет два альманаха: культурологический альманах АСТЭС, составленный Алексеем Макаровым, и альманах «Площадь первоучителей» от составителя Марины Доценко.

Фото: https://vk.com/wall-199485514_20288?z=photo-139605315_457263297%2Fwall-199485514_20288