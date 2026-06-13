Грант на издание: писателей Мурманской области поддержат в сохранении российских традиционных ценностей

С 11 июня по 12 июля 2026 года в Мурманской области проходит конкурсный отбор на предоставление грантов на издание произведений местных авторов. Поддержка оказывается писателям, чьи работы способствуют сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Участниками конкурса могут стать совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие в Мурманской области. Гранты предоставляются в двух номинациях: «Коллективные литературные сборники» (альманахи, антологии) и «Художественные произведения» (авторские рукописи прозаических или поэтических произведений). Средства можно направить на предпечатную подготовку, создание макетов и иллюстраций, печать тиража и транспортные расходы по его доставке. Размер гранта составляет от 150 до 400 тысяч рублей в зависимости от объёма рукописи, максимальный тираж — 300 экземпляров.

Заявки принимают на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки системы «Электронный бюджет» по ссылке.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства культуры Мурманской области по ссылке.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка литературного творчества и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей — одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569350/#&gid=1&pid=1