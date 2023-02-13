Грантовая поддержка стала мощным стимулом для развития негосударственных организаций культуры - Ольга Обухова

Более ста негосударственных организаций и деятелей культуры получили грантовую поддержку правительства Мурманской области. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила министр культуры Ольга Обухова. Она также поделилась тем, какие меры поддержки для северян будут действовать в 2023 году.

Глава ведомства подчеркнула, что полномасштабная программа поддержки негосударственного сектора культуры, поощрения работы деятелей культуры и искусства реализуется в регионе с 2020 года в рамках плана «На Севере – жить». За это время 119 негосударственных организаций и деятелей культуры, которые провели 53 культурных события для молодежной аудитории, организовали работу 17 клубных формирований, издали 23 книги и литературных сборника, сняли в Мурманской области 20 кинопроектов. В 2023 году данная работа будет продолжена.

Так, в феврале в Мурманской области стартовало сразу несколько грантовых конкурсов по различным направлениям. Уже принимаются заявки на получение двух новых для региона мер поддержки – для творческих стартапов креативных предпринимателей и для НКО, специализирующихся на изучении, популяризации и сохранении саамской культуры. Кроме того, в этом году традиционно Минкульт окажет поддержку культурным проектам некоммерческих организаций, любительским клубам и объединениям, а также областным отделениям всероссийских творческих союзов. За счёт регионального бюджета также вновь будут изданы книги, созданные заполярными литераторами и способствующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, отдельный блок поддержки посвящён развитию кинопроизводства. Уже идёт приём документов на грантовый конкурс губернатора Мурманской области для молодых кинематографистов, а осенью будет объявлено о старте конкурса рибейтов – субсидий для кинокомпаний, которые выбирают нашу область в качестве съемочной площадки.

«Спустя три года, мы можем с полной уверенностью сказать, что грантовая поддержка стала мощным стимулом для развития негосударственных организаций культуры и инструментом для расширения ассортимента культурных событий для молодёжной аудитории. Благодаря грантовой поддержке региональных творческих союзов и кинопроизводителей, Мурманская область заявила о себе на федеральном уровне как литературный, театральный и кинематографический регион», – отметила министр культуры.

Найти полную информацию об актуальных грантах и условиях их получения можно на сайте Министерства культуры.

Фото: https://gov-murman.ru