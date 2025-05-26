Опубликованы итоги конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон», организованного Федеральным агентством по делам молодёжи. Активисты из Мурманской области стали его победителями и получат финансовую поддержку на общую сумму более 6 млн рублей.

Самые крупные гранты достались инклюзивному объединению «Вместе» (проект Михаила Пугачева – 868395 рублей) и образовательному проекту «Молодые предприниматели Кольского» (проект Дмитрия Животова – 815670 рублей). Всего в конкурсе было подано 19682 заявки, грантовую поддержку получат 11 проектов из Мурманской области на общую сумму свыше 6 млн рублей.

«Огромную поддержку в реализации проекта оказывает комитет молодёжной политики Мурманской области и другие некоммерческие организации региона. Обычно поиск партнёров – это большая сложность, но в нашем случае, наоборот, мы видим готовность к сотрудничеству и совместной работе, что значительно повышает шансы на успех проекта», – отметил руководитель проекта «Молодые предприниматели Кольского» Дмитрий Животов.

Во время приёма заявок для участников были организованы образовательные мероприятия и встречи с экспертами всероссийского конкурса молодёжных проектов.

Конкурс проводился по 18 номинациям, среди которых: #создавайвозможности, #развивайсреду, #объединяй, #защищай, #стирайграницы, #сохраняйприроду и другие. Полный список номинаций доступен на платформе АИС «Молодёжь России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/