Грантовый конкурс «Движения Первых» поддержит инициативы для детей и подростков

Заявочная кампания на грантовый конкурс «Движения Первых» стартовала 1 февраля. В рамках конкурса участники смогут представить свои заявки на получение финансовой поддержки для организации и проведения конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга. Цель конкурса – реализация инициатив, которые поддержаны или предложены подрастающим поколением и отвечают принципу соавторства взрослых и детей.

В 2024 году «Движение Первых» поддержит социально значимые инициативы на 2 миллиарда рублей. Это грантовый конкурс и конкурс первичных отделений. Максимальная сумма финансирования грантовой инициативы составит 15 миллионов рублей. Наша цель – помочь реализовать те проекты, которые поддержаны или инициированы самими детьми. Это тот важный принцип соавторства, который должен сделать нашу работу по-настоящему эффективной и востребованной участниками «Движения», – отметил председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Грантовый конкурс «Первых» призван вовлечь детей и подростков, ранее не участвовавших в активной общественно значимой деятельности, в проектные активности. Подать заявки на участие в конкурсе могут школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприятия.

Представленные заявки должны быть направлены на реализацию ценностей «Движения Первых», которые были предложены и поддержаны подрастающим поколением на I съезде «Движения»: взаимопомощь и взаимоуважение; единство народов России; историческая память; добро и справедливость; мечта; созидательный труд; жизнь и достоинство; патриотизм; дружба; служение отечеству; крепкая семья.

Конкурс построен на принципах открытости и прозрачности: экспертный совет, сформированный из специалистов разных отраслей, рассмотрит и оценит каждую проектную активность по девяти критериям.

«Движение Первых» в 2024 году проводит во второй раз. По итогам конкурса в прошлом году победу одержали 759 заявок для организации проектных активностей. Тогда в конкурсе «Движения Первых» приняло участие 2360 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За прошлый год победителями грантового конкурса было реализовано 68 всероссийских проектных активностей, 112 межрегиональных и окружных и 296 региональных активностей, а также 265 активностей в различных муниципальных районах для более чем 1 млн детей и молодежи страны.

Самыми популярными активностями, получившими финансовую поддержку, стали фестивали детского творчества и технического моделирования, медиамарафоны, экологические акции, туристические слеты и спортивные состязания.

Подать заявку на участие в грантовом конкурсе 2024 года можно на портале предоставления мер финансовой поддержки до 4 марта. Результаты будут подведены в марте, а проектные активности победителей будут реализованы в течение года.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками «Движения Первых» являются более 4,7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тысяч первичных отделений. В 2023 году мероприятия «Движения» охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность «Движения» осуществляется по 12 направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, работа «Движения» реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

«Движение Первых» обеспечивает реализацию программы воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты «Движения Первых»: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе.Дети», Военно-патриотическая игра «Зарница», Всероссийский проект «Юннаты «Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в «Движении».

Фото: https://gov-murman.ru