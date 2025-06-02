Гранты для кинематографистов: молодых режиссёров приглашают на встречу о субсидиях от областного правительства

3 июня в 18.00 в «Доме кино» состоится встреча для молодых режиссёров, продюсеров и сценаристов, которые планируют участвовать в конкурсе на получение грантов для съёмок фильмов в Кольском Заполярье.

Как сообщает vk.com/murmanculture, специалисты Центра кинопроизводства, Министерства культуры Мурманской области и Агентства территориального развития подробно расскажут: об условиях конкурса в 2025 году, о подаче заявок в электронном виде, о важных нюансах работы с системой «Электронный бюджет».

После общей встречи можно будет получить индивидуальные консультации.

Вход свободный.