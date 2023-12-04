Гранты на разработку ИТ-решений становятся всё более востребованными в Мурманской области

Министерство цифрового развития региона подвело итоги конкурсного отбора по разработке отечественных проектов. Поддержку в виде субсидии получат пять участников. Её размер составит до 2 миллионов рублей на каждое ИТ-решение.

Субсидия выдается победителям на реализацию проектов в сфере информационных технологий для развития отрасли на территории Кольского полуострова и создания благоприятных условий для работы местных предпринимателей.

По результатам предварительной экспертизы до конкурсного отбора были допущены 13 участников.

«Победителями стали пять проектов. Решения очень разнообразные – от разработки программного комплекса до создания видеоигры. Субсидия предоставляется при софинансировании получателем не менее 10% суммы расходов на реализацию проекта. Все ее получатели представили экспертной комиссии план реализации решения, поэтому есть уверенность в заинтересованности самих предпринимателей. Надеюсь, скоро мы увидим первые результаты работы специалистов», – сообщила заместитель губернатора Мурманской области – руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова.

Теперь между Министерством цифрового развития Мурманской области и победителями (заявителями о предоставлении субсидии) будут заключены соответствующие соглашения.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, финансовая поддержка для компаний среднего и малого бизнеса, физических лиц и самозанятых Мурманской области путём предоставления грантов в форме субсидий на содействие развитию ИТ-отрасли на территории региона предоставляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика России» и плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru