Гражданские служащие Северного флота завершили автопробег Мурманск-Новороссийск, посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны

Члены Профсоюза гражданского персонала Северного флота провели восьмидневный автопробег, посвящённый памяти участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 г .г.

Патриотическая акция под названием «Никто не забыт, ничто не забыто» стартовала 5 июня от мемориала Защитникам советского Заполярья в городе-герое Мурманске, а завершилась в городе-герое Новороссийске на причале возле артиллерийского крейсера-музея «Михаил Кутузов» в День России. Там участники автопробега развернули огромную копию Знамени Победы.

В конечной точке маршрута североморцев приветствовал командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов, много лет прослуживший в подводных силах Северного флота.

В автопробеге приняли участие 14 экипажей из Мурманской области и Краснодарского края. С 5 по 12 июня они прошли 3600 километров , посетили воинские мемориалы в п. Сегеже (Республика Карелия), г. Великом Новгороде, г. Подольске, г. Павловске и в станице Полтавской. Везде возлагали цветы и отдавали дань памяти воинам, погибшим при защите Родины в годы Великой Отечественной войны.

Возле Вечного огня на Аллее героев в Новороссийске участники автопробега провели завершающий митинг, возложили венок и передали капсулу с землей, собранной с братских захоронений в Долине Славы Мурманской области.

Каждый экипаж вёз с собой в автомобиле портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне – 14 фотографий военнослужащих «Бессмертного полка». Это стало особенностью нынешнего автопробега. По заявлению его организатора – председателя Профсоюза гражданского персонала Северного флота Сергея Кошкарёва, таким образом участники автопробега провели акцию «Бессмертный полк» в новом формате, сообщает пресс-служба Северного флота.