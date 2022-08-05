Грибной сезон начался в АО «ММТП»

В Мурманской области начался сезон активной тихой охоты. Мурманчане отправляются в лес за грибами и приносят домой не только полные корзины, но также отличное настроение и яркие фотографии. Не отстают и мурманские портовики. Причём собирать дары северной природы они могут прямо на территории Мурманского морского торгового порта.

Некоторые удачные находки портовиков в виде фотографий размещены на https://vk.com/murport51.

На предприятии даже стартовало негласное соревнование: кто во время обеда найдёт больше грибов, ведь за один раз можно обнаружить десяток крепеньких подберезовиков - именно они в основном произрастают на территории ММТП. А у некоторых портовиков даже появилась идея завезти грибницы других видов этого самостоятельного царства живых организмов, чтобы, например, красноголовики радовали глаз на зелёных полянах Мурманского морского торгового порта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249613%2Fwall-149919532_2669