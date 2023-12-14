Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, на сорок девятой календарной неделе 2023 года (4 по 10 декабря) продолжается рост регистрации заболеваний ОРВИ и гриппа практически во всех возрастных группах, исключение составляют дети от 3 до 6 лет.

Увеличение числа заболевших лиц обусловило повышение порогового уровня. Врачи характеризуют подъём заболеваемости как сезонный.

В структуре заболевших лиц по – прежнему преобладает детское население (57,3%), среди которого наибольший удельный вес составляют школьники (55,7%).

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость определяется в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирус, аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус), но результаты исследований подтверждают, что грипп на территории Мурманской области набирает обороты: увеличивается число находок вирусов гриппа А и В.

По данным медицинских организаций на подведомственных управлению территориях муниципальных образований по состоянию на 7 декабря 2023 года вакцинировано 41,9% населения. Несмотря на некоторый рост удельного веса вакцинированных лиц, уровень вакцинации ниже среднероссийских.