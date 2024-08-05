Гродненский областной театр кукол осенью покажет три спектакля в Мурманске, но для взрослых

На большой сцене Мурманского областного театра кукол с 11 по 13 октября зрителей ждёт встреча с Гродненским областным театром кукол. Для взрослой аудитории будут представлены три спектакля главного режиссёра Гродненского областного театра кукол Олега Жюгжды, заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь: 11 октября в 19.00 – «Уединённый домик на Васильевском» (18+), мистическая история; 12 октября в 18.00 – «Волшебное кольцо» (16+), сказка о счастье 13 октября в 14.00 и 18.00 – «Вий. Страшная месть» (16+), сценическая фантазия на гоголевские темы.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Олег Жюгжда высоко востребован не только у себя на родине, но и во многих городах России и в восточноевропейских странах. Олег Олегович – лауреат Национальной театральной премии Беларуси и российской театральной премии «Золотая маска», а его спектакли – призёры многочисленных фестивалей.

Мурманские зрители уже знакомы с талантливым режиссером. Напомним, ранее в областном театре кукол Олег Жюгжда занимался разработкой сценария и постановкой комедийной пьесы «Голый король», которая в исполнении артистов нашего театра произвела фурор.

Более того, в этом году театральный сезон театра кукол был закрыт премьерой этого же режиссёра – «Женитьбой Бальзаминова». Ей можно будет снова насладиться осенью.

Гастроли пройдут при поддержке государственной программы Мурманской области «Культура».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279974%2Fwall-139605315_27612