Грохот фейерверков в новогоднюю ночь раздражает каждого четвертого россиянина

Нескончаемые залпы новогодних салютов раздражают каждого четвертого, скучные «голубые огоньки» — каждого восьмого, а чрезмерное количество алкоголя — каждого десятого. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Больше всего в новогоднюю ночь россиян раздражает шум от фейерверков и петард: о том, что многочасовой салют за окном вызывает исключительно негативные эмоции, рассказал каждый четвертый опрошенный (24%). На поднадоевшую за много лет новогоднюю программу жалуются 12%. Каждого десятого (10%) раздражает обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг, а 2% устают от чрезмерного количества еды. По 1% россиян сообщили, что самое неприятное для них в новогоднюю ночь — это недосып, острое ощущение одиночества, всеобщая одержимость празднованием и, напротив, сожаление, что веселье быстро заканчивается. Ещё 13% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и прочее. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 31% россиян.

Шум от фейерверков чаще вызывает негативные эмоции у женщин (30% против 18%), а скучная телепрограмма — у мужчин (14% против 10%).

С каждым годом россиян всё больше раздражает грохот новогодних салютов: по сравнению с 2021-м число недовольных шумом возросло на 5 п.п., по сравнению с 2020-м — на 8 п.п. В этом году ночью будет тише: большинство регионов отказались от высотных городских фейерверков, а в Москве жителям напомнили, что с 23.00 до 7.00 запускать пиротехнику запрещено согласно закону о тишине.

Время проведения: 19—26 декабря 2022 года.