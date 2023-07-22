Мурманская область. Арктика (16+)22.07.23 08:40
Громко и музыкально проведём субботу на площади перед «Кировкой»
Сегодня, 22 июля, в 17.00 на площади перед Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках акции #НаСевереЛето состоится рок-концерт.
Как сообщает vk.com/murmanculture, в программе концерта прозвучат авторские произведения и популярные песни в жанре рок. Своё творчество мурманчанам и гостям города подарят: мурманская хард-рок группа «Stone»; вокалистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Ольга Полигова; мурманский музыкант, автор множества произведений в различных жанрах Алексей Морев; проект «Джек Скоро Будет» (пост-бард Евгений Кондращенко) и пианист Mihael Smedsen и другие.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266612%2Falbum-139605315_00%2Frev
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