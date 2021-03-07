«Гроза-2» с Кубком - на Северном флоте завершился турнир по хоккею с шайбой среди женских команд

Сегодня в Североморске на ледовой арене Северного флота командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил с Международным женским днём девушек, принявших участие в турнире по хоккею с шайбой, и поблагодарил их за замечательное настроение и зрелищный спортивный праздник.

Турнир по хоккею с шайбой на Кубок командующего Северным флотом среди женских хоккейных команд был организован по инициативе Северной военной хоккейной лиги и проведен в преддверии праздника 8 Марта.

В турнире участвовали единственная женская команда Северной военной хоккейной лиги «К-21 Амазонки» и три любительских женских хоккейных команды из города Санкт-Петербурга.

В напряженной и захватывающей финальной игре встретились питерские «Гроза-2» и команда «Красная ракета». Спортивная удача сегодня оказалась на стороне «Грозы-2» – она победила со счётом 4:3 и завоевала Кубок командующего Северным флотом.

Североморские «Амазонки» стали бронзовыми призёрами турнира.

Вместе с медалями командующий Северным флотом вручал сегодня девушкам-хоккеисткам и весенние букеты цветов.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккейная команда «К-21 Амазонки» была создана в прошлом году накануне Международного женского дня и является единственной женской командой Северной военной хоккейной лиги. В состав команды входят военнослужащие, служащие подразделений ведомственной охраны и гражданский персонал воинских частей и учреждений флота.

Хоккейный сезон 2020-2021 года стал для команды дебютным. «К-21 Амазонки» в нынешнем году уже приняли участие в играх турнира Лиги женского хоккея в дивизионе «Владимира Мышкина», где уверенно заняли второе место в группе Б.