«Гроза» и «Шквал» сошлись на ледовой арене! Команда армии ВВС и ПВО Северного флота второй раз стала чемпионом Северной военной хоккейной лиги

30 апреля на ледовой арене Северного флота состоялся финальный хоккейный матч на Кубок командующего СФ. В этой игре, закрывающей сезон 2021-2022, встретились лидеры первого дивизиона – «Гроза» (армия ВВС и ПВО СФ) и «Шквал» (соединение противолодочных кораблей Кольской флотилии).

«Гроза» ежегодно выходит в финал первого дивизиона Северной военной хоккейной лиги, команды которого сражаются за Кубок командующего флотом. Чисто психологически её игроки к столь важному матчу были готовы. «Шквал» до финала дошёл впервые. Но его хоккеисты не растерялись. Оправдав своё название, они обрушили шквал атак на ворота соперников, но точности и везения немного не хватало. А вот хоккеисты армии ВВС и ПВО свои моменты реализовали. «Гроза» вела в счёте на протяжении всего матча, но за три минуты до финальной сирены, когда на табло горели цифры 6:4, «Шквал» едва не сократил разрыв до минимума. Казалось, ещё чуть-чуть – и зрителей может ждать «валидольная» концовка, но хоккеисты-авиаторы выстояли.

В итоге 6:4 в пользу «Грозы», которая второй раз в истории СВХЛ становится обладателем главного трофея турнира на Кубок командующего. «Серебро» завоевал «Шквал», на третьем месте – «Палубник».

Во втором дивизионе «золото» у «К-21», на втором месте – «Торос», «Тайфун» замыкает тройку призёров.

В третьем дивизионе лучшей стала команда «Торнадо», серебряные медали получил «Армеец», «бронза» - у «Петра Великого».

После окончания матча состоялась церемония награждения победителей и призёров турниров и чемпионатов хоккейного сезона. Кубки, медали и грамоты лучшим командам, хоккеистам, тренерам и судьям вручили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, глава ЗАТО Североморск Олег Прасов и сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова. Совсем юным хоккеистам из детской команды «Северный флот», в которой играют дети 2016-2016 г.р. были переданы хоккейные свитера с фирменной эмблемой.

Командующий флотом адмирал Александр Моисеев, поздравляя все команды, отметил, что за этот сезон в Северной военной хоккейной лиге было сыграно более 250 матчей, что говорит о неугасающем интересе к хоккею среди военнослужащих Северного флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12419509@egNews