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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.23 18:15

«Гроза» и «Ураган» - лидеры чемпионата Северного флота по легкоатлетическому кроссу

В Мурманске в спортивном комплексе «Долина уюта» состоялся чемпионат Северного флота по легкоатлетическому кроссу. Соревнования проходили в дисциплинах «бег на 5 километров», «бег на 10 километров» и «легкоатлетическая эстафета». В чемпионате участвовали как мужчины, так и женщины.

По итогам забегов в первой группе места распределились следующим образом: первое место завоевала команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, второе — команда «Тайфун» подводных сил, третье место досталось легкоатлетам команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

Во второй группе лидировала команда «Ураган» соединения ракетных кораблей, на втором месте – «Атлант» отдельного морского инженерного полка, замкнула тройку лидеров команда «Авангард» Беломорской военно-морской базы, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473137@egNews

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