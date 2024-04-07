«Гроза» впереди: на Северном флоте состоялся второй этап хоккейного турнира «Кубок победы»

В городе Североморске на Ледовой арене Северного флота состоялся второй этап хоккейного турнира «Кубок победы», посвящённый 79-ой годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

По итогам второго этапа первое место в турнирной таблице занимает команда «Гроза» смешанного авиационного корпуса, набрав 15 очков. На втором месте команда «К-21» штаба и управления Северного флота, набравшая 12 очков. Тройку лидеров замыкает команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос», набравшая по итогам игр 6 очков.

Турнир «Кубок победы» проводится в три этапа, финальные игры состоятся в конце апреля.

Как сообщает пресс-служба СФ, в турнире принимают участие хоккейные команды Северного флота: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Гроза» смешанного авиационного корпуса, «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Особенностью соревнования является то, что турнир имеет возрастные ограничения – все хоккеисты старше 40 лет.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12507922@egNews