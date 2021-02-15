Мурманская область. Арктика (16+)15.02.21 12:30
Грубое нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля стало причиной ДТП на переезде в границах станции Апатиты
Сегодня в 3 часа 55 минут на перегоне Апатиты 1 – Апатиты 2 Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей световой и звуковой сигнализации перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадавших нет. Схода подвижного состава нет. На график движения поездов происшествие не повлияло.
Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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kolobok
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