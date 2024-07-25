Группа депутатов Госдумы предложила ввести должности омбудсмена по правам инвалидов и его представителя в регионах

Такой законопроект, авторами которого в том числе являются глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, зампред Госдумы Владислав Даванков и другие, опубликован в электронной базе Госдумы 24 июля.

По мнению авторов законопроекта, уровень защиты инвалидов — одной из самых уязвимых категорий граждан — в России остается низким. «Введение дополнительной защиты прав и законных интересов многочисленной категории совершеннолетних инвалидов в лице независимого Уполномоченного повысит эффективность такой защиты, а также повысит статус инвалидов в обществе», — говорится в пояснительной записке.

Разработанный законопроект об омбудсмене по правам инвалидов предполагает введение должности уполномоченного при Президенте по защите прав инвалидов, а также должности уполномоченного по защите прав инвалидов в регионе, определение их правового положения, основных задач и компетенции.

Как пишет pnp.ru, ранее такая инициатива неоднократно обсуждалась парламентариями. В сентябре 2023 года члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений не поддержали соответствующий законопроект, так как, по их мнению, внедрение отраслевого института по защите прав инвалидов и ветеранов станет дублирующим для существующих правозащитных организаций.