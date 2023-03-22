Группа экспертов РГА во главе с президентом Ламшиным Геннадием Андреевичем прибыла в Мурманскую область для знакомства с гостиничной индустрией региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 20 марта в Центре управления регионом состоялся профессиональный разговор отельеров о трудностях и путях их разрешения. Ламшин Геннадий рассказал отельерам Мурманской области о возможностях сотрудничества в развитии отечественной гостиничной индустрии, улучшения качества гостиничных услуг и продвижения их.

«Для поддержания интереса к Мурманской области необходимо делать упор на качественное оказание услуг туристам и жителям региона. Мы видим повышающийся интерес со стороны туристов к региону, мы должны соответствовать их ожиданиям», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Эксперты РГА поделились опытом участия в разработке федеральных правовых норм, затрагивающих интересы отрасли, показали на примерах других регионов Российской Федерации возможные трудности прохождения процедуры классификации средств размещения и другие особенности функционирования гостиниц.

Российская Гостиничная Ассоциация – организация, объединяющая гостиничные предприятия и иные средства размещения, а также производителей товаров и услуг для них. Ассоциация способствует сотрудничеству в развитии отечественной гостиничной индустрии, улучшении качества гостиничных услуг и продвижении их на рынок.