Группа «Губернаторский контроль» отслеживала отработку поручений главы региона и обращений граждан в новогодние праздники

На протяжении прошедших выходных Губернаторский контроль, как и прежде, вел мониторинг исполнения поручений губернатора и поступивших обращений граждан. О его результатах в ходе оперативного заседания, которое состоялось 12 января, доложила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова.

В Ревде выполнили косметический ремонт подъезда многоквартирного дома на улице Победы.

В Мурманске на улице Копытова устранили запах из подвала: его осушили, обработали хлорными таблетками. В Гаджиево на улице Колышкина восстановили доступ к телевидению в квартире.

«По обращениям жителей, которые поступали на платформу обратной связи портала госуслуг восстановлено уличное освещение: в подземном переходе ул. Кирова-Душенова в Североморске; в Верхнем Луостари от остановки до шлагбаума; на ул. Красный Горн в Полярном; в Кандалакше на Наймушина», – отметила заместитель губернатора.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов: плохое состояние дороги от КПП «Титовка» до Спутника; ненадлежащая уборка дороги от снега при выезде из Первомайского округа Мурманска к федеральной трассе «Кола» Р-21; повреждение сцены на Тропе здоровья в Печенгском округе; неубранный снег на улице Баумана.

Кроме этого, в Мурманске во всех трёх округах участники группы «Губенаторский контроль» зафиксировали переполненные контейнерные площадки, по проблемным адресам мусор оперативно вывезли.

В Заполярном на улице Юбилейной установка новых лифтов отстаёт от графика.

Губернатор Андрей Чибис дал поручение провести служебную проверку и доложить о её результатах для принятия соответствующего решений, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.