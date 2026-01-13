Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателейНадежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом году
Группа «Губернаторский контроль» отслеживала отработку поручений главы региона и обращений граждан в новогодние праздники

На протяжении прошедших выходных Губернаторский контроль, как и прежде, вел мониторинг исполнения поручений губернатора и поступивших обращений граждан. О его результатах в ходе оперативного заседания, которое состоялось 12 января,  доложила заместитель губернатора Мурманской области Надежда Аксенова.

В Ревде выполнили косметический ремонт подъезда многоквартирного дома на улице Победы.

В Мурманске на улице Копытова устранили запах из подвала: его осушили, обработали хлорными таблетками. В Гаджиево на улице Колышкина восстановили доступ к телевидению в квартире.

«По обращениям жителей, которые поступали на платформу обратной связи портала госуслуг восстановлено уличное освещение: в подземном переходе ул. Кирова-Душенова в Североморске; в Верхнем Луостари от остановки до шлагбаума; на ул. Красный Горн в Полярном; в Кандалакше на Наймушина», – отметила заместитель губернатора.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов: плохое состояние дороги от КПП «Титовка» до Спутника; ненадлежащая уборка дороги от снега при выезде из Первомайского округа Мурманска к федеральной трассе «Кола» Р-21; повреждение сцены на Тропе здоровья в Печенгском округе; неубранный снег на улице Баумана.

Кроме этого, в Мурманске во всех трёх округах участники группы «Губенаторский контроль» зафиксировали переполненные контейнерные площадки, по проблемным адресам мусор оперативно вывезли.

В Заполярном на улице Юбилейной установка новых лифтов отстаёт от графика.

Губернатор Андрей Чибис дал поручение провести служебную проверку и доложить о её результатах для принятия соответствующего решений, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Кадровая стратегия-2026: владение ИИ и развитие навыков сотрудников стали приоритетом для мурманских работодателей
ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
