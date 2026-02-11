Группа «Губернаторский контроль» постоянно следит за отработкой обращений граждан и поручений главы региона

9 февраля на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова доложила о работе «Губернаторского контроля» по проверке выполненных работ и отработке поручений главы региона.

В ЗАТО Видяево завершён капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного дома по ул. Заречной в рамках программы реновации. Всего за 2024-2025 годы в посёлке отремонтировано 7 МКД.

В Умбе отремонтированы две муниципальные квартиры для переселения граждан из аварийного фонда на улицах Советская и Беломорская. Заселение запланировано до конца февраля.

В Кандалакше по обращению жителей приведён в порядок каток на Речной набережной: выровнена и отполирована поверхность льда.

В Мурманске устранён ряд проблем: подтопление двора на ул. Трудовых Резервов; аварийная течь трубопровода ГВС на ул. Шабалина; вывезены строительные леса, захламлявшие двор на ул. Софьи Перовской.

В Кировске ликвидирован засор канализационных колодцев на ул. Кирова и последствия подтопления подъезда.

Кроме этого, наведён порядок на пешеходных коммуникациях: расчищена лестница от ул. Новое Плато к школе №43 и восстановлены перила на лестнице по ул. Академика Павлова в Мурманске.

На особом контроле остаются проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания.

«В Заполярном поступила жалоба на состояние территории после чистки колодца канализации по адресу ул. Карла Маркса», – сообщила Надежда Аксенова.

Также северян беспокоит длительная неисправность лифта в доме на проезде Ледокольном в Мурманске и подтопление ливневого колодца на ул. Юрия Гагарина.

По всем перечисленным проблемным точкам «Губернаторский контроль» инициировал проверки. Система обратной связи с гражданами - ключевой инструмент для оперативного решения вопросов качества жизни в регионе, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

