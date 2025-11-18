Группа «Губернаторский контроль» продолжает проверять качество проводимых работ и выполнение поручений главы региона

17 ноября на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова традиционно доложила о работе группы «Губернаторский контроль» по проверке выполненных работ и отработке поручений главы региона.

«Так, в Мурманске отремонтированы лестницы между домами 5 на ул. Полярные Зори и 15 на просп. Ленина, на ул. Свердлова, 46, на ул. Александрова, 32/2 выполнен ремонт лестницы, ведущей к школе №5, а также отремонтирована лестница, связывающая дом №6 по ул. Капитана Буркова с домом №9 по ул. Коммуны», – сообщила Надежда Аксенова.

В Заполярном завершено благоустройство городской площади: по периметру установили стильные уличные фонари, которые одновременно выполняют роль ограждения и обозначают пешеходную зону, свободную от автомобилей. В Кандалакше на участке объездной дороги, включая район «Нива 3» до дома №1 на Кандалакшском шоссе, установлено дополнительное уличное освещение.

«В декабре 2024 жители интересовались относительно включения района «Нива 3» в территорию установки освещения на объездной дороге», – отметила руководитель Аппарата правительства.

В Ловозере на ул. Пионерской по инициативе жителей завершено благоустройство парка-сквера: обустроены детская игровая зона, беседка, качели с навесом, установлен туалетный модуль. В Ревде завершён ремонт крыльца и входной группы культурно-спортивного центра: обновлены ступени, смонтированы новые перила, отремонтирован пандус. С такой просьбой обращались жители в ходе встречи в Ловозерском округе в июле прошлого года.

В Мурманске на ул. Магомета Гаджиева отремонтированы тротуары и лестницы. В Мурманске в районе Центрального стадиона профсоюзов завершены работы по ремонту площади Спорта: установлен бортовой камень, уложен асфальт, организован тротуар, выполнен ремонт колодцев. В Мурманске на ул. Морской, 9 отремонтирован участок дорожного полотна возле здания поликлиники. Сигнал о неудовлетворительном состоянии дороги поступил в апреле этого года.

В Никеле на ул. Спортивной, 19 установили новое ограждение вдоль пешеходной дорожки, которое доходит до выезда на пр. Гвардейский, соединяя улицу с главной дорогой. В Заозерске на ул. Колышкина, 13 и 15 восстановлен асфальт во дворе после завершения мероприятий по замене труб. Жители обращали внимание на необходимость восстановления дорожного покрытия в сентябре текущего года.

В Мурманске проведены ремонтные работы фасадов и фундаментов домов по адресам: Североморское шоссе, 8 и 9, а также осуществлен ремонт фасада и крыши дома на ул. Каменная, 2 корп. 1. В Мурманске на просп. Ленина, 63 выполнена герметизация дефектов балконных плит. Завершены работы по окраске цоколя здания, балконов, стен со стороны главного и дворового фасадов, включая пространство в арочном проеме. В мае 2024 года жители обратили внимание на то, что с балконов осыпается штукатурка. На сегодняшний день работы завершены.

В Мурманске на просп. Ленина, 18 завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома. Обращение поступило в ходе прямой линии Губернатора в августе 2023 года. Работы неоднократно переносились и начинались заново из-за выявления дополнительных повреждений. На сегодняшний день работы завершены.

В Мурманске на ул. Полярный Круг, 12 по требованию Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области устранены перепады напряжения, электроснабжение восстановлено и соответствует норме. Скачки напряжения жители стали замечать в конце июня 2025 года. Обращения в УК «Решение» не принесли результата. Окончательно решить проблему удалось лишь после обращения к Губернатору во время прямой линии 7 сентября 2025 года.

В Мурманске на ул. Фадеев ручей, 24 восстановлено электроснабжение. С жалобой на отключение электроэнергии обратились жители через платформу обратной связи на портале госуслуг 6 ноября 2025.

В Мурманске на ул. Полухина, 20 произведены ремонтные работы на инженерных сетях, утечка воды в подвале устранена. С жалобой на поступление горячей воды в подвал, повышенную влажность в квартирах, а также неприятный запах из подвала в жилых помещениях через платформу обратной связи на портале госуслуг обратились жители 8 ноября 2025 года.

В Мурманске на просп. Кольский, 204 устранён засор на участке сети хозяйственно-бытовой канализации. Сообщение о проблеме поступило 4 ноября на платформу обратной связи на портале госуслуг. Проблема устранена.

В Североморске отремонтированы фасады домов по адресам: ул. Советская, 20 и ул. Северная Застава, 8а, а также крыша дома по адресу: ул. Гвардейская, 8. В Североморске на ул. Гвардейская, 50 завершены работы по ремонту кровельного покрытия. Отремонтирован участок дворового проезда. В июне 2024 года граждане обратились с просьбой о проведении ремонтных работ кровли и уточняли сроки ремонта асфальтового покрытия во дворе.

В Североморске на ул. Саши Ковалёва, 2 обустроена контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, оснащённая крышей. Из-за отсутствия навеса мусор разлетался по двору от порывов ветра и активности птиц. Обращения в УК «Чистый город» не принесли результатов. Обращение поступило в апреле 2025 года. В настоящее время проблема решена.

В Оленегорске отремонтированы фасады домов по адресам: ул. Мира, 35 и ул. Бардина, 48 и 50. Дополнительно на ул. Бардина, 50 выполнен ремонт подвального помещения. В Апатитах на ул. Дзержинского, 23 произведена герметизация наружных межпанельных швов фасада, включая угловые помещения. В феврале жильцы сообщили, что почти 10 лет температура в угловых комнатах не соответствует нормативу. Проверка тепловизором подтвердила наличие проблемы с герметизацией швов. УК «Вторая управляющая» не решала проблему. В настоящее время дефект устранён.

В Апатитах на пр. Сидоренко, 6 отремонтирована кровля над первым подъездом. Выполнен косметический ремонт подъезда. В ноябре 2024 года житель обратился с жалобой на прорыв стояка отопления, вызвавшего затопление подъезда с пятого по первый этажи, подчеркнув невыполнение данного УК «Уют» обещания о ремонте в указанном году. В настоящее время работы завершены.

В Видяево на ул. Заречная, 29 старые окна заменены на современные стеклопакеты. В сентябре 2024 года поступило обращение от жителей, что в ходе косметического ремонта подъезда замена старых окон, утративших способность сохранять тепло, не была включена в перечень выполняемых работ. В настоящее время работы выполнены.

В Ура-Губе на ул. Рыбацкая, 32 завершены работы по установке двух водоприемных колодцев. В октябре 2024 года жители сообщили, что после укладки нового асфальтового покрытия собирается огромная лужа. Проблема решена.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов.

«Во время прямой линии 16 июня 2024 года от мурманчан поступила просьба отремонтировать лестницу от дома № 9 корп. 2 по ул. Советская к домам 11 и 17. Аналогичный вопрос был озвучен на встрече с жителями Росляково 17 июня 2024 года. Администрацией Мурманска 9 июля 2025 представлена информация о заключении контракта на выполнение ремонтных работ, запланированных к выполнению до 4 сентября 2025. В последствии срок был перенесен до 14 октября 2025. Согласно последним данным, ремонт должен завершиться не позднее 30 ноября текущего года, при этом общая степень готовности составляет лишь 35%. Во время контрольного выезда Губернаторского контроля 13 ноября установлено, что на объекте работы не ведутся, территория покрыта снегом», – сообщила Надежда Аксенова.

На платформу обратной связи на портале госуслуг поступила жалоба на ненадлежащее содержание многоквартирного дома по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 15 корп. 2 (1 подъезд). Жильцы обращают внимание на длительное бездействие УК: входная группа подъезда в аварийном состоянии, постоянная течь, плесень и сырость в подвале, в связи с чем на стенах подъездов отслаивается краска и появляются трещины, в весенне-осенний период протекает кровля, а также необходима герметизация межпанельных швов. Многократные обращения жильцов в УК безрезультатны. Министерству Госжилстройнадзора необходимо взять решение вопроса на контроль.

17 октября 2025 года поступило обращение от жительницы Никеля с просьбой об организации в посёлке досуга людей «серебряного возраста» в рамках проекта «Северное долголетие».

Заявитель уже не раз оставляла свои обращения в администрацию. С её слов, большая часть пенсионеров, не состоящих в каких-либо сообществах, остаются без внимания. Для таких пенсионеров необходимо пространство, на примере молодёжного пространства «СОПКИ», куда бы они могли приходить ежедневно, а не только по праздникам: общаться, проводить творческие вечера, мастер-классы, заниматься рукоделием, чтобы скрасить свою жизнь и не чувствовать себя одинокими. Просим администрацию Печенского округа обратить внимание на данное обращение и организовать досуг пенсионеров в рамках проекта «Северное долголетие».

8 ноября 2025 года на платформу обратной связи на портале госуслуг поступило обращение от жителя Заполярного с просьбой об организации массового катания для всех желающих на крытом катке СК «Дельфин», открытом в сентябре этого года. В настоящее время доступ к нему имеют только воспитанники секции хоккея. Дети Печенгского района с нетерпением ожидают возможности кататься на коньках.

«На прошлой неделе, реагируя на многочисленные обращения граждан, Губернаторский контроль провел выездную проверку в Верхнетуломской школе. По итогам выезда был подтверждён факт наличия в помещения учреждения постороннего неприятного запаха, совершенно несвойственного для объектов после капитального ремонта», – проинформировала Надежда Аксенова.

Андрей Чибис поручил оперативно пересмотреть организацию учебного процесса и перевести учащихся поселковой школы в другое здание, не дожидаясь итогов проверки. Также глава региона призвал ответственные ведомства, руководство муниципалитетов крайне внимательно следить за обращениями жителей, содержанием в надлежащем порядке объекты благоустройства и инфраструктуры и на этой неделе доложить о работе по устранению проблем.

