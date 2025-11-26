Группа «Губернаторский контроль» продолжает проверять качество проводимых работ и выполнение поручений главы региона

24 ноября на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова традиционно доложила о работе «Губернаторского контроля» по проверке выполненных работ и отработке поручений главы региона.

«В Мончегорске установлена архитектурно-художественная подсветка на пяти многоквартирных домах. В Кировске установили лестницу, соединяющую ул. Советской Конституции с ул. Солнечная через «Тропу здоровья». В Мурманске в сквере Сафоновском обновлена детская площадка: уложено ударопоглощающее покрытие, установлены современные игровых конструкций, а пешеходные дорожки облицованы тротуарной плиткой», – сообщила Надежда Аксенова.

В Мурманске восстановлено наружное освещение на участке дороги от просп. Кирова к ул. Советская. Также в областном центре на ул. Крупской, 54 установлено дополнительное освещение детской площадки. Кроме того, в городе-герое на ул. Папанина, 27 восстановлено освещение дворовой территории, фонари работают в штатном режиме. В Мончегорске на пр. Металлургов, 2б отремонтированы осветительные приборы, восстановлено уличное освещение.

В Североморске на ул. Колышкина, 4 отремонтирована аварийная лестница. В Мончегорске на Ленинградской набережной установлен пандус к туалетному модулю в районе Яхт-клуба.

В Мурманске на ул. Челюскинцев, 26а и просп. Героев-североморцев, 48 вывезены отработанные автомобильные шины с территории их несанкционированного размещения.

В Алакуртти на котельной смонтирован дымосос, введён в эксплуатацию второй котёл.

В Мурманске на проезде Ледокольный, 19 устранено повреждение в наружных сетях холодного водоснабжения. На ул. Старостина, 33 устранён засор на участке сети водоотведения. На просп. Кольский, 67 проведены ремонтные работы на инженерных коммуникациях, утечка воды в подвальном помещении ликвидирована, подвал осушен, выполнена санитарная обработка. На ул. Достоевского, 21 восстановлено наружное освещение подъезда. На ул. Челюскинцев, 21 завершены работы по ремонту кровли.

В Кировске на ул. Олимпийская, 38 восстановлено горячее водоснабжение. В Апатитах на ул. Гайдара, 7 восстановлены подача горячей воды и отопления, включая обогрев полотенцесушителей.

В Ковдоре между школой №3 и детским садом «Теремок» завершены работы по реконструкции тротуара. Дополнительно установлены водоотводящие лотки для предотвращения скопления осадков.

В Кировске в районе домов 11-12 по ул. Советской Конституции установили дорожные знаки «Пешеходный переход», для безопасного перехода дороги к школе №5.

В Мурманске на ул. Старостина, 6 и ул. Челюскинцев, 31-33, а также в Заозёрске на ул. Мира, 1 выполнена уборка снега с тротуаров и лестниц, с одновременной обработкой противогололёдными материалами.

В Ковдоре завершён капитальный ремонт центральной библиотеки: заменены внутренние коммуникации, обновлены помещения, утеплён вентилируемый фасад, отремонтирована входная группа. Завершены работы по благоустройству прилегающей территории.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов. В рамках совещания был поднят вопрос о исполнении ранее данных главой региона поручений. В их числе — установка освещения на популярной пешеходной тропе «Беличий хвост» в Мурманске, которую губернатор поручил оборудовать в декабре 2024 года.

«К сожалению в настоящее время работы по установке освещения не ведутся. Кроме того, жители сообщили нам, что на территории спорткомплекса не работают новые «СОПКИ.ОЗЁРА». На объекте нет никакой информации о начале работы и причинах закрытия. Наша выездная проверка подтвердила этот факт. В Министерстве спорта нам пояснили, что «СОПКИ.ОЗЕРА» работают только по предварительной записи. Мы позвонили по предоставленному номеру телефона. Но оператор не обладал никой информацией о записи и объекте. Попасть на сеанс в «СОПКИ.ОЗЕРА» нам так и не удалось. Также на территории не работает общественный туалет», – сообщила Надежда Аксенова.

Отдельно на совещании обсудили проблемы в сфере ЖКХ. На минувшей неделе поступило коллективное обращение от жильцов общежития по ул. Подгорная, 54 в Мурманске.

«В течение трёх недель в жилых помещениях отсутствует горячая вода. Было отмечено отставание и по другим поручениям губернатора. В октябре 2024 года вы, Андрей Владимирович, во время своего личного визита в школу №38, в Мурманске поручили отремонтировать подъездные пути к образовательному учреждению. Ремонт указанного проезда был планирован в этом году. Однако, работы так и не были проведены, а договор с подрядной организацией расторгнут. Просим администрацию города провести ремонтные работы в следующем году», - проинформировала Надежда Аксенова.

В марте этого года по итогам встречи с жителями Печенгского округа губернатор поручил установить остановочные комплексы в ряде населённых пунктов Печенгского округа. Новые остановки были установлены на 19 км, в Спутнике, в Верхнем и Нижнем Луостари. Однако остановка у спортивного стадиона в Печенге вместимостью до 36 человек в настоящее время так и не оборудована.

Особое внимание уделили ходу работ по обустройству пешеходной дорожки к женскому студенческому общежитию МАУ на ул. Траловая, 2. Несмотря на то, что уличное освещение уже подключено, ремонт самой связи отстает от графика.

Надежда Аксенова также доложила об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Кировск. Всего проверили 60 объектов. Среди недочётов - переполненные мусором контейнерные площадки, поврежденная система освещения в сквере, расположенном в микрорайоне Кукисвумчорр. Кроме этого, зафиксировано отставание от графика работ по завершению капремонтов по ряду адресов.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Андрей Чибис поручил профильным министерствам и муниципальным властям взять на особый контроль все озвученные проблемные вопросы и представить чёткие планы по их устранению в кратчайшие сроки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557554/#&gid=1&pid=1