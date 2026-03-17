Группа «Губернаторский контроль» продолжает проверять отработку обращений граждан и выполнение поручений главы региона

Вчера в ходе оперативного совещания об итогах работы за неделю доложила заместитель губернатора Надежда Аксенова.

Так, выполнены работы по ремонту кровель многоквартирных домов в Мончегорске на проспекте Металлургов, 35 и в Мурманске на ул. Дзержинского, дом 2/33, на ул. Полярные Зори, 29 корпус 1.

По программе реновации ЗАТО в Полярном выполнены работы по ремонту двух квартир для семей, нуждающихся в социальном жилье: на ул. Гандюхина, 12 и ул. Видяева, 9. В Оленьей Губе выполнен ремонт квартиры на ул. Дьяченко, 42.

В Мурманске устранён прорыв системы отопления на ул. Кирпичной, 12.

«Несмотря на то, что авария была ликвидирована ранее, жильцы пожаловались на проблемы с отоплением и наличие пара в квартире. 13 марта сотрудники управляющей компании провели откачку воды из технического подполья квартиры №1, а специалисты АО «МЭС» работали над восстановлением внешних сетей», – отметила Надежда Аксенова.

В Мурманске отремонтирован радиатор, изолированы токопроводящие элементы, исправлена работа двери в общественном туалете для маломобильных граждан на ул. Мира. Восстановлена работа общественного туалета в сквере «Аллея поколений» на ул. Хлобыстова.

Жители Снежногорска рассказали о закрытии хоккейного корта «Апельсин» на Флотской из-за разрушения покрытия кровли и обрушения снега на лёд. Глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов сообщил, что заключён договор на обследование объекта, 15 апреля начнёт работу соответствующая комиссия.

«Повреждение происходит не в первый раз в одном и том же месте. Поэтому будем выяснять причины, и в летний период ремонтировать уже по заключению комиссии», – отметил Ильяс Мазитов.

«По результатам работы комиссии сообщите, какие планы по этому объекту. Обратите также внимание, что в рамках реновации идёт ремонт молодёжного центра «Роза ветров». Рабочих на объекте нет, недавно была проверка», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Временно исполняющий полномочия главы ЗАТО город Заозерск Олег Фокеев рассказал о ходе устранения замечаний губернаторского контроля в муниципалитете.

«Вывезены строительные материалы на Колышкина, 5, очищена от снега территория на Гранитном, 5. На Колышкина, 15 восстановлены игровые конструкции на детской площадке, территория расчищена от снега. Выполнен ремонт игровых конструкций на Флотской 9-11. Заказан фрагмент песочницы для площадки на улице Ленинского Комсомола, срок изготовления – до 20 мая. Выполнен ремонт тренажера. Отремонтированы сиденья на улице Матроса Рябинина, 15. Установлены качели на Мира, 19. По кровле на улице Колышкина, 1 запланировано повторное обследование в период осадков. Установлен доводчик, до 23 марта будут устранены замечания по входной группе», – сообщил Олег Фокеев.

Комментируя выступления коллег, Андрей Чибис напомнил, что большая часть обращений граждан касается вопросов, по которым муниципалитеты должны работать оперативно, не дожидаясь проверок.

«Молодцы, что устранили быстро. Но все эти нюансы – неубранный снег и мусор, поломки оборудования и так далее, – муниципалитет должен отслеживать и контролировать устранение, не дожидаясь выездных проверок губернаторского контроля. Это ваша текущая работа», – подчеркнул губернатор.

