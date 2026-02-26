Группа «Губернаторский контроль» внимательно следит за отработкой обращений граждан и поручений главы региона

На оперативном совещании 24 февраля руководитель управления контроля исполнения поручений аппарата правительства Мурманской области Ульяна Пучкова доложила об отработке поручений губернатора, а также обращений жителей региона.

«В рамках программы реновации ЗАТО завершены работы по ремонту кровель многоквартирных домов: в Гаджиево на улице Гаджиева, 45 и в Североморске на ул. Сафонова, 15. В 2026 году программой реновации ЗАТО предусмотрен капитальный ремонт 88 многоквартирных домов в Североморске, Александровске, Видяево, Алакуртти, Печенгском округе, Высоком и Большом Рамозере», – сообщила Ульяна Пучкова.

Также в рамках программы реновации ЗАТО в Оленьей Губе выполнены работы по ремонту квартиры для семьи военнослужащего на ул. Строителей, 27. В Полярном для семей, нуждающихся в социальном жилье, отремонтированы 2 квартиры на улице Героев-Североморцев, 3. Всего в ЗАТО Александровск в 2026 году планируется отремонтировать 45 квартир.

В Мурманском областном краеведческом музее открыли интерактивную экспозицию, посвящённую участникам специальной военной операции. В торжественной церемонии принял участие Андрей Чибис. Поручение было дано губернатором во втором квартале 2025 года. Готовая экспозиция приняла первых посетителей в преддверии Дня защитника Отечества.

В центральной библиотеке Ковдора обновили мебель и приобрели новое оборудование. В ноябре 2025 года в ней был завершён капитальный ремонт. Работы выполнялись в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!».

В Апатитах устранены замечания по благоустройству общественной территории на ул. Жемчужная, 8-12, выявленные в рамках выезда группы «Губернаторский контроль» 14 января. Восстановлен настил на перголе, установлены качели. В Мурманске выполнена расчистка лестниц.

«По многочисленным жалобам жителей ЗАТО Александровск на состояние дороги от КПП до Гаджиево произведена посыпка дороги, срезана часть колеи и наледи. Вопрос был рассмотрен на оперативном совещании 16 февраля. Сигналы поступали в «Губернаторский контроль», социальные сети, на платформу обратной связи портала «Госуслуги». Работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются», – отметила руководитель управления.

В Мурманске устранена протечка канализационного колодца во дворе дома №3 по улице Халатина. Обращение от местных жителей было зафиксировано 12 февраля и озвучено на оперативном совещании 16 февраля.

Затем Ульяна Пучкова остановилась на ряде проблемных вопросов, которые требуют незамедлительного решения. Так, в Мурманске зафиксирован выход воды на поверхность дорожного полотна. 20 февраля через портал «Госуслуги» была зарегистрирована жалоба от мурманчан относительно выхода горячей воды на дорожное полотно на улице Фестивальной. Согласно сообщению, поток воды распространился вплоть до улицы Подгорной, создавая серьёзные препятствия для проезда экстренных служб. Сообщается, что данная ситуация сохраняется уже несколько дней, что вызывает обеспокоенность жителей.

В Гаджиево жильцы дома №39 по ул. Ленина обращают внимание на неудовлетворительное состояние подъезда: после прорыва труб он был сильно затоплен, что привело к значительному ухудшению его технического состояния. Жители просят управляющую компанию провести ремонтные работы как можно скорее.

В Мурманске поступила жалоба на пар из подвала, образование наледи на входной группе на ул. Виктора Миронова, 16/32, подъезд 6. Сигнал поступил 20 февраля через платформу обратной связи портала «Госуслуги». По сообщению жителей, из подвального помещения поступают клубы пара, выходят наружу через продухи и дверь подвала. Образовалась значительная наледь на поверхности входа, включая поручень и порог входной двери, а также снежная шапка и ледяные отложения на козырьке над дверью подъезда.

По всем перечисленным проблемным вопросам группа «Губернаторский контроль» уже инициировал проверки.