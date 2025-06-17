Группа «Губернаторского контроля» без предупреждения проверила состояние объектов, созданных по плану «На Севере – жить!», в городе металлургов

Об итогах выезда группы «Губернаторского контроля» в Мончегорск вчера на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

«10 июня осуществлён выезд «Губернаторского контроля» в город Мончегорск с подведомственной территорией. Проверено состояние более 50 объектов, созданных по плану «На Севере – жить!», а также уборка улично-дорожной сети, детских и спортивных площадок, общественных территорий», – сообщила Надежда Аксенова.

Она доложила, что большое скопление смёта и повреждённые урны зафиксированы на Аллее имени И.Г. Ермакова. На площади Революции также выявлено большое количество песчаного смёта и повреждение дорожных ограждений.

На Ленинградской набережной повреждены деревянные настилы и облицовочная плитка, сломаны ограждения понтона, частично повреждён тротуар, отсутствуют детские качели, поломаны урны.

Осмотрены спортивные объекты: спортивная площадка на территории гимназии №1 по ул. Бредова, 1 и футбольное поле с тренажёрами на проспекте Ленина, 29, – они находятся в надлежащем состоянии. Однако на территории хоккейного корта на проспекте Ленина, 10 присутствует мусор.

На спортивной площадке для мини-футбола по адресу: проспект Металлургов, 43 зафиксировано множество повреждений: порвана сетка на футбольных воротах; отсутствует сетка на баскетбольном кольце; по всему периметру площадки повреждено ограждение.

Проведён осмотр детских площадок по адресам: просп. Ленина, 29 и 10, просп. Металлургов 7, 22 и 47, просп. Кирова 25, – все находятся в надлежащем и исправном состоянии.

«По уборке улично-дорожной сети: выявлено повсеместное и большое количество смёта на дорогах и тротуарах, например, по улицам Комсомольская, Стахановская, Лесная, Бредова, проспектам Металлургов, Кирова, наб. Комсомольская, Ленинградская и другим», – сообщила Надежда Аксенова.