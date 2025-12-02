Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова традиционно доложила о работе «Губернаторского контроля» по проверке выполненных работ и отработке поручений главы региона.

«В Североморске установлена архитектурно-художественная подсветка на обновлённую входную группу Центра досуга молодёжи. Ранее освещение также появилось на входе в Городской парк, на фасаде здания администрации города, на мост по улице Душенова», – сообщила Надежда Аксенова.

В Мурманске на ул. Капитана Орликовой восстановили работу сетей наружного освещения. На ул. Капитана Буркова, 30, на ул. Капитана Орликовой и просп. Кольский, 1а проведена расчистка лестниц с обработкой противогололедными материалами. В Нивском завершено благоустройство территории вокруг амбулатории. Также в этом году также завершены работы по благоустройству еще трёх ФАПов – в Корзуново, Лиинахамари, Спутник и амбулаторного пункта в Печенге.

В Полярном на ул. Героев-североморцев восстановлено освещение, а на ул. Видяева расчищена от снега лестница. Жители неоднократно подчеркивали необходимость оперативной расчистки лестничного спуска по пути в детский сад. Работы были выполнены. В Мурманске на ул. Карла Маркса, 30 - 44 завершены работы по гидроизоляции непроходного канала тепловой сети, отопление в жилых помещениях восстановлено. На ул. Алексея Хлобыстова, 20 корпус 2 в рамках гарантийных обязательств произведена герметизация межпанельных швов многоквартирного дома. На ул. Юрия Гагарина, 1а выполнен ремонт крыльца подъезда. Дополнительно проведена дератизация подвального помещения.

На проезде Ивана Халатина, 13 восстановили холодное водоснабжение. На шоссе Верхне-Ростинское, 13 расчищена от снега территория контейнерной площадки. В Полярном на ул. Красный Горн, 3 организован вывоз строительного мусора после дорожных работ.

В Мурманске в районе домов №2 корп. 6 и №6 корп. 3 на ул. Свердлова устранены последствия промывки нового участка магистрального трубопровода. Проведены уборка и вывоз образовавшейся ледяной корки с поверхности дороги, а также обработка дорожного покрытия противогололёдными материалами.

В Мурманске на ул. Капитана Буркова, 37 и ул. Магомета Гаджиева, 7 выполнена регулировка системы теплоснабжения, отопление восстановлено в полном объёме.

В Африканде завершены работы по замене водовода, холодное водоснабжение восстановлено.

В Умбе завершён капитальный ремонт крыш двух домов на ул. Дзержинского, 68 и ул. Беломорская, 5.

В Полярном на ул. Героев Тумана, 1 заменена труба, выполнены мероприятия по очистке розливов общедомового имущества, водоснабжение восстановлено.

В Кольском округе отремонтирован мост через реку Кола к железнодорожной станции Магнетиты: обновлены пролёты и опоры, уложен новый асфальт, обустроены тротуары, заменены ограждения и система водоотведения.

В Мурманске на участке проезда от дома 20а до дома 22 на ул. Привокзальная, выполнены работы по расчистке территории от снега. На ул. Александра Невского, 71б и ул. Халтурина, 7 устранён выход воды на поверхность дорожного полотна. В районе дома №87 на ул. Александра Невского отремонтирован светофор. На ул. Туристов, 34а обустроены парковочная зона и пешеходная дорожка возле здания гимназии №3. В Кандалакше на ул. Спекова произведена расчистка территории от снега и осуществлена обработка поверхности пескосоляной смесью.

Далее Надежда Аксенова остановилась на ряде проблемных вопросов.

«Поступают многочисленные обращения с просьбой восстановить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «6-я комсомольская батарея». Просим администрацию города обратить внимание на проблему и запланировать работы по установке павильона в кратчайшие сроки», – проинформировала Надежда Аксенова.

Губернатор Андрей Чибис поручил проанализировать ход выполнения программы ремонта подъездов в многоквартирных домах региона. При годовом плане в 1500 объектов на сегодняшний день работы завершены только на 64%.

«Этот показатель недостаточный. Необходимо разобраться в причинах отставания по каждому муниципалитету и принять меры для ускорения темпов», — подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис дал поручение подготовить детальный отчёт по каждому муниципальному образованию к концу января.

