Группа «Губернаторского контроля» продолжает проверять качество работ в муниципалитетах и выполнение поручений главы региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова традиционно доложила о результатах работы группы «Губернаторского контроля» по проверке исполнения поручений главы региона и обращений жителей.

В течение недели был отработан ряд вопросов, связанных с благоустройством, коммунальной и дорожной инфраструктурой в различных муниципалитетах.

«В Мурманске на стадионе «Льдинка» восстановлено освещение. В Кировске решены вопросы с освещением и покрытием тротуаров на улице Кирова возле школы №2 и детского сада №4. В Ревде выполнен капитальный ремонт магистрального водовода протяженностью более 10 км, соединяющего насосную станцию у озера Сычуль с городской системой водоснабжения. Новые трубы изготовлены из долговечного материала, устойчивого к коррозии, что обеспечит надёжное снабжение чистой водой жителей и социальных объектов. В Умбе установлен новый бойлер ГВС в доме №4 по ул. Советской и заменены инженерные сети отопления в доме №9 по ул. Совхозной», – сообщила Надежда Аксенова.

В посёлке Зеленоборском на улице Магистральной в подъезде дома №52 установили пандус для маломобильных граждан.

В Мурманске установлен новый мусорный контейнер взамен утраченного. На проспекте Героев-североморцев, дом 13 восстановлено газоснабжение.

В Полярном проведены работы по устранению замечаний по ненадлежащему содержанию жилых домов №2 и 2а на улице Гаджиева.

В Мончегорске на улице Бредова, дом №25, специалистами решена проблема с освещением. В Апатитах на улице Ферсмана вдоль домов №32, 34, 36, восстановлено наружное освещение.

В Мурманске завершены работы по капитальному ремонту более чем 30 многоквартирных домов. Продолжается монтаж архитектурной подсветки.

«В Печенге и Нижнем Луостари введены в эксплуатацию современные остановочные павильоны. В Мурманске на улицах Лобова и 6-й Комсомольской батареи установлены новые остановочные комплексы в направлении центра. Работы выполнены по обращению граждан. Автомобильная дорога Ревда-Оленегорск расчищена силами «Мурманскавтодора». В Североморске по просьбе жителей установлен знак рекомендуемой скорости 50 км/ч на развязке в районе арки и поворота», - проинформировала Надежда Аксенова.

Особое внимание на совещании было уделено проблемным вопросам, связанным с работой лифтового оборудования в многоквартирных домах Мурманска.

«По адресу Ледокольный, 9 установлен новый лифт, который заработал всего один раз и снова вышел из строя. Жильцы обращаются в управляющую компанию с конца сентября, однако компания игнорирует обращения и не предпринимает действий для восстановления работы лифта. Жители дома по адресу Кольский проспект, дом 102 жалуются на затянувшийся ремонт. Жители первого подъезда дома по адресу: улица Зои Космодемьянской, 26 пожаловались на частичную неисправность лифта, установленного 10 ноября 2025 года. Лифты в доме на улице Зои Космодемьянской, 33 не работают с августа. Несмотря на проведённые в сентябре и октябре ремонтные работы, в ноябре специалисты остановили ремонт, и лифты остаются неисправными до сих пор», - резюмировала Надежда Аксенова.

Губернатор Андрей Чибис потребовал от Фонда капитального ремонта установить контроль за ходом работ по каждому проблемному адресу. Поручение включает жёсткий мониторинг сроков, обеспечение бесперебойной координации между управляющими компаниями и подрядчиками, а также отчётность для скорейшего устранения всех неисправностей и запуска лифтового оборудования.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558291/#&gid=1&pid=1

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
