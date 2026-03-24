Группа «Губернаторского контроля» продолжает работу по отработке обращений жителей Мурманской области

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели итоги исполнения поручений губернатора и работу с обращениями граждан. С докладом выступила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Как было отмечено, системная работа по линии «Губернаторского контроля» продолжается. В Мурманске завершён капитальный ремонт кровель многоквартирных домов на улице Юрия Гагарина, 25, и улице Карла Либкнехта, 11а. Также выполнен локальный ремонт кровли дома на улице Чумбарова-Лучинского, 33 — в связи с обращением жителей.

В рамках программы реновации ЗАТО выполнен ремонт квартир в Заозерске и Оленьей Губе. Кроме того, по обращению восстановлено горячее водоснабжение в доме на улице Мира, 11 в Заозерске — после замены теплообменника.

Отработаны и другие обращения жителей: в Мурманске устранена утечка канализации в доме на улице Капитана Буркова, 33, а также вывезен крупногабаритный мусор на улице Карла Маркса. В Заполярном приведена в порядок раздевалка хоккейной секции спорткомплекса «Дельфин» — восстановлены отопление, вентиляция и электроснабжение. Также выполнены работы по благоустройству: в Апатитах восстановлены элементы детских площадок, установлены новые качели.

Вместе с тем в ходе выездной проверки в Оленегорске выявлен ряд проблемных вопросов, касающихся состояния детских и спортивных площадок, общественных пространств и площадок для выгула животных. Все замечания взяты в работу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул необходимость оперативной реакции на обращения жителей и усиления контроля на местах.

«Радует, что каждую неделю вводятся в эксплуатацию отремонтированные квартиры — это хороший результат. Но по ряду территорий реакция на местах пока недостаточная. Все проблемные вопросы должны отрабатываться максимально оперативно», — отметил глава региона.

Отдельное внимание губернатор поручил уделить качеству работы с обращениями граждан, подчеркнув, что важно не ограничиваться формальными ответами, а обеспечивать реальное решение проблем. Также в числе поручений — дополнительная проверка питания в Кольской ЦРБ и проработка предложений по упрощению процедур сбора справок для поступления.

Контроль за исполнением поручений главы региона продолжается. По итогам совещания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено доложить о принятых мерах по всем обозначенным проблемам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/