Мурманская область. Арктика (16+)24.03.26 13:30

Группа «Губернаторского контроля» продолжает работу по отработке обращений жителей Мурманской области

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона рассмотрели итоги исполнения поручений губернатора и работу с обращениями граждан. С докладом выступила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Как было отмечено, системная работа по линии «Губернаторского контроля» продолжается. В Мурманске завершён капитальный ремонт кровель многоквартирных домов на улице Юрия Гагарина, 25, и улице Карла Либкнехта, 11а. Также выполнен локальный ремонт кровли дома на улице Чумбарова-Лучинского, 33 — в связи с обращением жителей.

В рамках программы реновации ЗАТО выполнен ремонт квартир в Заозерске и Оленьей Губе. Кроме того, по обращению восстановлено горячее водоснабжение в доме на улице Мира, 11 в Заозерске — после замены теплообменника.

Отработаны и другие обращения жителей: в Мурманске устранена утечка канализации в доме на улице Капитана Буркова, 33, а также вывезен крупногабаритный мусор на улице Карла Маркса. В Заполярном приведена в порядок раздевалка хоккейной секции спорткомплекса «Дельфин» — восстановлены отопление, вентиляция и электроснабжение. Также выполнены работы по благоустройству: в Апатитах восстановлены элементы детских площадок, установлены новые качели.

Вместе с тем в ходе выездной проверки в Оленегорске выявлен ряд проблемных вопросов, касающихся состояния детских и спортивных площадок, общественных пространств и площадок для выгула животных. Все замечания взяты в работу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул необходимость оперативной реакции на обращения жителей и усиления контроля на местах.

«Радует, что каждую неделю вводятся в эксплуатацию отремонтированные квартиры — это хороший результат. Но по ряду территорий реакция на местах пока недостаточная. Все проблемные вопросы должны отрабатываться максимально оперативно», — отметил глава региона.

Отдельное внимание губернатор поручил уделить качеству работы с обращениями граждан, подчеркнув, что важно не ограничиваться формальными ответами, а обеспечивать реальное решение проблем. Также в числе поручений — дополнительная проверка питания в Кольской ЦРБ и проработка предложений по упрощению процедур сбора справок для поступления.

Контроль за исполнением поручений главы региона продолжается. По итогам совещания профильным ведомствам и муниципалитетам поручено доложить о принятых мерах по всем обозначенным проблемам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
