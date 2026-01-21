Группа инструкторов филиала Центра «ВОИН» им. И.В. Кабанова отправилась из Мурманска в зону СВО

Группа инструкторов филиала Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» им. И.В. Кабанова отправилась из Мурманска в зону специальной военной операции.

В неё вошли пятеро добровольцев из Мурманской области. Кроме того, в эти дни ушли на СВО ещё 20 человек из Якутии, Камчатского края, Волгоградской и Сахалинской областей. Они будут проводить занятия с военнослужащими по огневой, тактической подготовке, основам тактической медицины и управления БПЛА.

По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председателя Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрия Трутнева, через СВО пройдут все инструкторы Центра «ВОИН».

«Мы исходим из того, что инструктор Центра «ВОИН» – человек, не только имеющий опыт боевой работы, но и постоянно его совершенствующий. По ранее действующей договоренности с Минобороны срок их нахождения на передовой – три месяца, потому что мы не можем прерывать учебный процесс. Дальше инструкторы опять поменяются. Таким образом, все инструкторы, которые будут работать в Центре «ВОИН», получат боевой опыт», – сказал он.

На железнодорожный вокзал Мурманска 20 января северян пришли проводить в командировку инструкторы и курсанты регионального филиала Центра, близкие и друзья.

Заместитель губернатора Анна Головина от имени главы региона Андрея Чибиса выразила глубочайшую признательность добровольцам, отметив, что в зону СВО отправляется по-настоящему золотой состав — профессионалы, чей опыт, мужество и преданность долгу стали крепким фундаментом для развития патриотического воспитания в Кольском Заполярье.

«Центр «ВОИН» создан по поручению Президента Владимира Путина, и за два года в том числе вашими усилиями подготовлено несколько тысяч ребят в нашем регионе. Это больше, чем цифры — это молодежь, в которой вы зажгли огонь ответственности, любви к Родине и настоящего товарищества. Сегодня вы едете выполнять святую миссию! Мы знаем, что вы везете с собой не только опыт и знания, но и частичку нашего северного характера — стойкого, надежного, не знающего слова «невозможно». Для нас вы — лучшие из лучших, наши герои-земляки», – подчеркнула вице-губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего в 2025 году в составе трех организованных групп в зоне специальной военной операции работали 80 инструкторов Центра «ВОИН» из Бурятии, ДНР, Калмыкии, ЛНР, Татарстана и Чувашии, Камчатского и Хабаровского краев, Волгоградской, Кемеровской, Псковской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Они выполняли задачи в составе роты БПЛА и медицинского отряда Добровольческого корпуса, Центра боевой подготовки Минобороны России и Добровольческого отряда 333 Центра боевой подготовки Западного военного округа Минобороны России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560745/#&gid=1&pid=2