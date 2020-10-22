Группа «Кировки» в соцсети «ВКонтакте» стала одной из лучших среди домов народного творчества!

Подведены итоги XIII Всероссийского смотра-конкурса информационной деятельности в сфере народного творчества в Москве в Государственном Российском Доме народного творчества имени В.Д. Поленова.

Конкуренцию Мурманской области составили 25 регионов России.

В номинации «Социальные сети» Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова награждён дипломом Лауреата I степени!

Дипломантом в номинации «Информационные проекты стал цикл видеорассказов «Песни нашей Победы», посвящённый 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Награда символично получена в даты 76-й годовщины Разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Создателями и идейными вдохновителями проекта стали Андрей Федорович Серов и Ансамбль песни и танца «Россия» имени В.М. Колбасы, которые сохранили историю создания музыкальных шедевров, поддерживающих моральный дух солдат и вдохновлявших советских воинов на Победу.

Толчком для развития группы стала самоизоляция, благодаря которой появилось много идей для новых рубрик, интересных для подписчиков.

Каждый день группа «Кировки» работает над усовершенствованием контента. Труды коллектива отмечены заслуженными наградами.