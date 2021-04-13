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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 09:30

Группа лиц осуждена за хищение мазута на Северном флоте

Вступил в законную силу приговор Полярного районного суда Мурманской области в отношении В. Карачева, причастного к совершению преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника», а так же его подельников – В. Кривоконева и С. Казначеева.

Ранее, в результате работы оперативных сотрудников УФСБ России по Северному флоту было установлено, что Валерий Карачев, находясь на должности начальника котельной №9 жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №3 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ОСК СФ) Минобороны России в  Полярном, путём фиктивного завышения нормативной потребности в жидком топливе для функционирования котельной и внесения ложных сведений в отчётную документацию незаконно списывал флотский мазут. Его сообщники, сменные капитаны танкера «Систраум» (ООО «Скадар») Валерий Кривоконев и Сергей Казначеев, помогали осуществлять транспортировку похищенного топлива для реализации третьим лицам.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, реализуя задуманное, подельники похитили топливо, предназначавшееся для нужд Северного флота на общую сумму более 9,5 млн рублей. Валерий Карачев, пытаясь избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, усугубил своё положение дачей взятки своему начальнику за сокрытие противозаконных деяний.

В результате проведенных военным следственным управлением СК России по Северному флоту мероприятий вина мошенников в совершении инкриминируемых преступлений была полностью доказана в суде. Валерий Карачев приговорён к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях и организациях, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на срок 3 года. В. Кривоконев и С. Казаначеев по решению суда проведут в исправительной колонии общего режима 3 и 2 года соответственно. С осужденных в счёт возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России взыскано 9 млн 527 тысяч рублей.

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