Группа мурманчан, призванных в ходе частичной мобилизации, отправилась в береговые войска Северного флота для прохождения подготовки

«Убедительная просьба: на этапе подготовки отнестись к этому со всей серьёзностью. Это очень важно. Удачи, удачи, очень на вас рассчитываем», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Группа мурманчан, призванных из запаса в ходе частичной мобилизации в Мурманской области, отправились в Печенгский округ, где на базе соединений береговых войск Северного флота будут организованы их специальная подготовка и боевое слаживание подразделений.

Церемония проводов северян состоялась на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата. Мобилизованных мурманчан провожали родные и близкие, творческие коллективы Северного флота.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что жители нашего региона, и те, которые сейчас обучаются в Санкт-Петербурге, и те, кто на передовой, проявляют мужество и героизм.

«Убедительная просьба: на этапе подготовки отнестись к этому со всей серьёзностью. Это очень важно. Удачи, удачи, очень на вас рассчитываем», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В течении ближайших нескольких недель призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане пройдут подготовку на полигонах под Печенгой, где будут совершенствовать навыки, которые когда-то получили во время срочной службы, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440874@egNews