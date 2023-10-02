Группа «Норебо» планируется запуск нового холодильного комплекса в Мурманске

Группа «Норебо» планирует завершить реконструкцию терминала «Сероглазка» в Камчатском крае в 2024 году и запустить холодильный комплекс в Мурманске в конце 2023 года ‒ начала 2024 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИАА «ПортНьюс», рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» (входит в «Норебо») Владимир Вальтер на VI Международном рыбопромышленном форуме (МРФ-2023) в Санкт-Петербурге.

По его словам, в декабре 2023 года ‒ начале 2024 года планируется запуск нового холодильного комплекса «Норебо» в Мурманске. Он будет обладать более современной технологией хранения краба, креветки и рыбной продукции и возможностью делать сборные грузы в экспедиционной зоне. «Это будет распределительный миницентр», ‒ пояснил Владимир Вальтер.

Оценивая ситуацию с холодильными мощностями в портах промысловых бассейнов, Владимир Вальтер сказал, что за пять лет на Дальнем Востоке, где работает до 70% промыслового флота, было введено новых рефрижераторных емкостей на 35 тысяч тонн, и сейчас дефицит, по его оценке, составляет 100-150 тысяч тонн. По словам руководителя терминала «Сероглазка», большинство имеющихся холодильников в портах технологически устарели, некоторые порты не готовы работать с рыбной продукцией, а строительство новых терминалов сопряжено с большими затратами, дорогими кредитами и ограниченным доступом к технологиям. При этом для обновления портовой инфраструктуры требуются «длинные» и «дешевые» деньги.

В качестве примера недостаточной готовности портов к работе с рыбной продукцией спикер привёл порт Мурманск, два терминала которого в 2023 году не смогли единовременно обеспечить подключениями к электросети 204 контейнера лихтеровоза «Севморпуть». Порт Мурманск имеет проблемы с контейнерными площадками и кранами и сохраняет приоритет в перевалке угля. Сегодня мощность холодильников в рыбном порту Мурманска составляет 35-40 тысяч тонн единовременного хранения, что, по мнению Владимира Вальтера, не удовлетворяет спрос.