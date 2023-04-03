Группа школьников из Санкт-Петербурга посетила гидрометеорологическую станцию «Кандалакша»

В дни мартовских каникул при организационной поддержке специалистов Мурманского УГМС очередная группа школьников из Санкт-Петербурга – членов туристского объединения «Клуб юных полярников» Станции юных туристов ГБОУ «Балтийский берег» совершила путешествие по Кольскому полуострову.

Заключительным этапом в маршруте экспедиции, целью которой было ознакомление с природой и историей Заполярья, стало посещение Объединенной гидрометеорологической станции «Кандалакша».

Как сообщает kolgimet.ru, ОГМС «Кандалакша», являясь наблюдательным подразделением «Мурманскгидромета», выполняет метеорологические и аэрологические наблюдения, наблюдения за загрязнением воздуха, кислотностью осадков. На морском гидрологическом посту, расположенном на территории Кандалакшского порта, регистрируются уровни воды, определяется ее соленость, в зимний период производятся наблюдения за ледовой обстановкой и толщиной льда.

За время нахождения группы в расположении ОГМС начальник станции Светлана Николаевна Литвинова ознакомила участников экспедиции с приборами и оборудованием, предназначенными для производства наблюдений.

Фото: http://kolgimet.ru/news/news/o-poseshchenii-ogms-kandalaksha-ehkspedicionnoi-gruppoi/?no_cache=1&cHash=e32cdf9061e5e013f18f0bb534d1661c