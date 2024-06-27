Группа «Ситиматик» получила спецдиплом за создание первого в Арктике пункта по приёму вторсырья

Группа компаний АО «Ситиматик» получила специальный диплом от экспертного совета премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024» за создание первого в Арктике пункта по приёму вторсырья — экопункта «Вторматик».

Четвертый год организаторы премии отмечают отечественные компании, внедрившие лучшие проекты в области устойчивого развития в части технологической модернизации производства и его экологической безопасности.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», пункт по приёму вторсырья «Вторматик» открылся в Мурманске весной прошлого года. Жители и гости областного центра могут принести для возмездной сдачи ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги. При этом в Заполярье практически нет производств, которые принимают вторсырьё для его дальнейшей переработки, в числе каналов сбыта полезных фракций – предприятия-переработчики из Нижнего Новгорода, Владимира, Санкт-Петербурга и других городов.

Мурманская область стала четвертым регионом, где заработал «Вторматик». До этого пункты приёма вторичного сырья открылись в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Первый экопункт начал работать в конце 2021 года в Энгельсе. Основная задача «Вторматик» – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального числа вторичных ресурсов.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик».