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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 09:00

Группа сотрудников СБУ планирует в Харькове проведение очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Дружковке Донецкой Народной Республики на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжёлую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Северске ДНР во дворах жилых домов (ул. Ямская) боевиками размещены артиллерия и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населённые пункты, при этом эвакуация мирного населения не проводилась;

в Пивничном ДНР в многоквартирных жилых домах (ул. Солнечная и ул. Калужская) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов. Все подходы к зданиям заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено.

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в «коллаборационизме». При этом в качестве оснований для задержания жителей города сотрудники СБУ намерены использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС-сообщения на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых. Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов.

Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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