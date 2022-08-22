Группа спутников «Арктика-М» позволит проводить мониторинг Крайнего Севера каждые 15 минут

Развертывание группировки из четырёх гидрометеорологических спутников «Арктика-М» позволит России производить детальный мониторинг обстановки в арктическом регионе каждые 15 минут, получая до 2 млн точных изображений в год. Об этом 19 августа на «Арктическом салоне» в Петербурге рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в Арктическом совете Николай Корчунов.

«Среди флагманских проектов хотел бы выделить первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М». Этот проект позволил России, по данным экспертов, опередить ряд западных стран в аналогичных разработках. В 2023 году планируется запуск второго спутника этой категории. Когда таких спутников будет четыре, у России появится возможность практически непрерывно, то есть каждые 15 минут, проводить мониторинг Арктики в хорошем разрешении, получать до 2 млн изображений в год», - сказал Корчунов на стратегической сессии «Арктического салона», посвященной вопросам цифровизации.

Как пишет ТАСС, первый гидрометеорологический спутник «Арктика-М» был выведен на высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» в феврале 2021 года. Как сообщали в апреле в пресс-службе Московского опытно-конструкторского бюро «Марс», следующий спутник «Арктика-М» планируется запустить в 2023 году. До 2025 года планируется запустить в космос три космических аппарата серии «Арктика-М».

Ключевыми темами деловой программы Арктического салона, который проходил на территории Петропавловской крепости в Петербурге с 19 по 21 августа, стали цифровизация и креативные индустрии в Арктике. Также в рамках деловой программы проводится презентация арктической техники, произведенной на петербургских предприятиях.

Фото: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/243881/