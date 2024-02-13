Группа студентов Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического университета стала участниками «Школы мечты»

Федеральный проект помогает студентам архитектурного и дизайнерского направления разрабатывать собственные проекты преображения школ и создавать современные образовательные пространства.

Будущие дизайнеры Наталья Мягкова, Анастасия Миловидова, Светлана Ващенко, Нина Постникова, Ангелина Зайкова и Анжелика Бондаренко провели исследование Молочненской средней школы по методике, рекомендованной организаторами проекта, провели анкетирование учащихся и педагогов, беседовали с руководителями, а затем создали эскизные проекты учебных и общественных пространств. Были выделены приоритетные направления в работе школы: спорт и патриотическое воспитание, с этим были связаны принятые решения по проектированию интерьеров.

В дальнейшем, учитывая пожелания администрации школы, дизайн-проекты были выполнены в объеме и форме в соответствии с требованиями проекта «Школа мечты»: студенты разработали входную группу, коридор первого этажа, кабинеты информатики, физики, ОБЖ, биологии и общественные пространства (литературную гостиную, рекреацию с ростовыми шахматами, центр детских инициатив).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, заполярные студенты успешно защитили проект перед комиссией, в которую вошли специалисты регионального Министерства образования и науки, администрации Кольского района и самого учреждения, а также опытные дизайнеры. Идеи молодых северянок будут учтены при выполнении работ в одном из корпусов школы – в этом году там проводят капитальный ремонт.

Проект «Школа мечты» – инициатива Общественной палаты РФ в поддержку федеральной президентской программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования». Такая работа позволит студентам – будущим профессионалам – пройти максимально приближенную к реальности, эффективную практику по созданию образовательных пространств, удобных для каждого ученика и педагога.

Фото: https://gov-murman.ru