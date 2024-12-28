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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 15:30

Группа студентов Санкт-Петербургского политехнического университета познакомились в рамках программы «Туры возможностей» посетила Кольскую АЭС

33 студента Санкт-Петербургского политехнического университета приняли участие в проекте «Туры возможностей в атомные города», благодаря которому познакомились с историей, культурой, социально-экономическими возможностями Полярных Зорь, а также деятельностью градообразующего энергетического предприятия Кольской АЭС.

В ходе четырёхдневной программы тура участники встретились с молодёжным сообществом г. Полярные Зори в геокуполе парка «Наш парк», побывали с экскурсией в информационном центре Кольской АЭС и на самом атомном предприятии - в турбинном и реакторном цехах.

Также студенты поучаствовали в праздничном вечере-концерте, посвящённом Дню энергетика, отправились на горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма», посетили с экскурсией рыбную ферму в устье отводящего канала станции на озере-охладителе Имандра. Насыщенную программу мероприятия завершил мастер-класс в студии керамики «МООРошка».

«Правильно говорят, что все самое лучшее случается неожиданно. Так и наше путешествие внезапно стало для меня самым запоминающимся событием уходящего года. Невероятной красоты город, гостеприимные люди оставят след в памяти надолго», – прокомментировала участница тура Света Тянутова.

Тур возможностей в город Полярные Зори организован Госкорпорацией «Росатом» совместно с молодёжными программами: «Больше, чем путешествие» Росмолодёжи и «Студтуризм» Министерства науки и высшего образования России.

«Программа «Туры возможностей» призвана познакомить молодежь с жизнью в атомградах. Мы хотим предоставить будущим молодым специалистам уникальную возможность своими глазами увидеть эти города, влюбиться в эти места и решить связать с ними свое личное и профессиональное развитие. Если тремя словами, то приехать-влюбиться-остаться», – отметил советник директора, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, проект «Туры возможностей в атомные города» является программой краткосрочных ознакомительных поездок молодых специалистов в города присутствия Госкорпорации «Росатом» с социальной и экономической составляющей, знакомством с культурой и традициями места, компонентами профориентации, а также вовлечением представителей местных сообществ, малого и среднего бизнеса.

Целевой аудиторией проекта являются студенты технических вузов, изучающие физику, инженерные и прочие специальности, востребованные на предприятиях «Росатома», а также молодые специалисты из сферы услуг, малого и среднего предпринимательства и других отраслей. Участники смогут увидеть города атомной отрасли с новой стороны и узнать, какие возможности предлагают атомграды для комфортной жизни и реализации своего потенциала.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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