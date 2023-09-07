Группа учёных будет фиксировать культурное наследие саамов и поморов Кольского края в рамках Всероссийской фольклорной экспедиции

В течение недели в регионе будут работать учёные из Института гуманитарных исследований Уральского отделения РАН Александр Черных, Дмитрий Вайман, Артем Вострокнутов и Юлия Чернышева. Специалисты будут общаться с носителями и хранителями нематериального этнокультурного достояния саами и поморов, фиксировать поморские песни, технологии традиционных видов ремесел и кухни, а также посетят саамские игры.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники экспедиции уже посетили Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, где экс-председатель Ассоциации Кольских саамов Нина Афанасьева и хормейстер фольклорного ансамбля «Беломорье» Татьяна Чернова рассказали о культуре саамов и поморов, а также наглядно продемонстрировали особенности одежды и родовых знаков этих народов на национальных головных уборах. Следом участники экспедиции побывали в областном краеведческом музее, где им удалось увидеть предметы резьбы по кости саамов, а также пообщаться с мастером по лепке козуль Мариной Колечковой. Также учёные побывают в Ловозере, Умбе, Варзуге и Лопарской.

Работа по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России проводится Государственным домом народного творчества имени Поленова с 2022 года. В этом году с апреля по октябрь запланировано 11 экспедиций. Руководят полевыми исследованиями члены экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия. Экспедиция проводится при поддержке Министерства культуры РФ в рамках #нацпроекткультура.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267076%2Fwall-139605315_24111