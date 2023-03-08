Группа волонтёров от «Молодой Гвардии Единой России» из Мурманской области отправилась на Донбасс с гуманитарной миссией

Инициатива молодогвардейцев по отправке двух волонтёрских групп: творческой и гуманитарной в ЛНР и ДНР была поддержана губернатором Мурманской области Андреем Чибисом на рабочей встрече с руководством «Молодой Гвардии».

Первая группа проводила праздничный концерт ко Дню защитника Отечества для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Вторая группа отправилась с гуманитарной миссией.

Участники были собраны со всего региона, в поездку отправились представители из Умбы, Кандалакши, Ловозера, Ковдора, Апатит, Мурманска и Кольского района. Одним из участников стал Виталий Деньгин – секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ловозерского района, глава муниципального образования. Волонтёры набирались при поддержке регионального исполкома партии.

«Очень радует то, что в нашей области есть такие инициативные люди. В этот раз в ЛНР и ДНР отправились мужчины не подлежащие мобилизации, но решившие всё равно исполнить свой долг. Ребята будут помогать в Луганском госпитале как волонтёры. Один из них работает на скорой, имеет почти оконченное медицинское образование и будет помогать в качестве медика. По приезду некоторые из участников гуманитарной миссии будут возглавлять местные отделения «МГЕР» в своих городах», – поделилась руководитель Мурманского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алёна Адамсон.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».