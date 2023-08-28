Группировка разнородных ударных сил Северного флота уничтожила корабли условного противника в Баренцевом море

Сегодня группировка разнородных ударных сил Северного флота провела в Баренцевом море плановое зачётное тактическое учение по уничтожению корабельной группировки условного противника. В учении были задействованы ракетный крейсер «Маршал Устинов», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион», а также самолёты армии ВВС и ПВО Северного флота.

С получением целеуказания от самолётов объединения ВВС и ПВО корабельная ударная группа, находящаяся в полигонах боевой подготовки Северного флота, во взаимодействии с дивизионом берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного в позиционном районе на побережье Кольского полуострова, нанесла сосредоточенный ракетный удар по сложной мишенной позиции в Баренцевом море, обозначающей корабельную группировку противника.

Практическую стрельбу пуском противокорабельной крылатой ракеты «Москит» выполнил экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Экипаж эсминца выполнил пуск ракеты по мишенной позиции с предельного расстояния. Противокорабельная ракета «Москит» поразила цель с заданной точностью, очередной раз подтвердив свои высокие тактико-технические и боевые характеристики.

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» и боевой расчет берегового ракетного комплекса «Бастион» выполнили стрельбу крылатыми ракетами по той же мишенной позиции способами электронного пуска.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения разнородные силы Северного флота отрабатывают тактические приемы и способы нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, решают задачи обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности. Ранее в рамках данного учения корабельная ударная группа Северного флота отработала ряд задач по отражению сил и средств воздушного нападения условного противника зенитным и артиллерийским вооружением, а также по поражению корабельных группировок и береговых целей корабельной артиллерией.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12477390@egNews